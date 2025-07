Rio Grande do Sul Laudo aponta politraumatismo como causa da morte de menina que caiu em penhasco de Cambará do Sul

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Avião do governo paranaense transportou o corpo para Curitiba. (Foto: Cleberson Babetzki/Aeroporto Caxias do Sul)

Necropsia realizada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul apontou politraumatismo como causa da morte da menina de 11 anos que despencou em penhasco de Cambará do Sul (Serra do Nordeste gaúcho), na tarde de quinta-feira (10). Ainda não se sabe se o óbito foi instantâneo. O sepultamento será realizado neste sábado (12) em Curitiba (PR), onde a criança morava com a família.

O translado foi feito no fim da tarde dessa sexta-feira por um dois dois aviões bimotores enviado pelo Governo do Paraná até o aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha). Coube à segunda aeronave conduzir os quatro familiares da vítima.

Em relação às circunstâncias do acidente, o laudo sobre as condições do local deve ficar pronto em aproximadamente um mês. A Polícia Civil gaúcha apura o caso. Dentre os aspectos a serem avaliados estão as regras de segurança do parque e a sinalização ao longo do trajeto.

O ICMBio, órgão federal que administra o parque, lamentou o acidente e informou em nota que está prestando auxílio à família da criança que morreu. Informou, ainda, que esse foi o primeiro caso registrado de óbito de um visitante autorizado no parque desde sua criação, em maio de 1992.

Situado a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre, o município de Cambará do Sul é conhecido por imponentes cânions que atraem turistas, principalmente nesta época do ano, devido às férias escolares de julho. Sua formação rochosa mais famosa é o cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, com trilhas e mirantes para se apreciar o cenário.

A área abrange 7,5 quilômetros de extensão (que alcança o Estado de Santa Catarina) e paredões de até 800 metros de altura, compondo uma das maiores formações geológicas do território brasileiro. Localizado no Parque Nacional da Serra Geral, que se estende do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. A unidade é muito procurada por turistas, muitos dos quais atraídos pela vista panorâmica.

Tragédia

Conforme relatos de testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, Bianca Bernardom Zanella participava de um passeio turístico no Parque Nacional da Serra Geral com os pais e os irmãos, de 5 e 9 anos. Por volta das 13h30min, eles estavam no mirante do Cânion Fortaleza (ponto mais alto da formação rochosa) quando resolveram descer para a base, onde funciona uma lanchonete.

A mãe foi na frente com duas crianças, enquanto o pai ficou responsável por Bianca, que sofria de transtorno do espectro autista (TEA) e se desprendeu da mão dele, correu e acabou despencando no cânion antes de ser alcançada.

Assim que a queda ocorreu e foi comunicada aos responsáveis pelo parque, o Corpo de Bombeiros e equipes do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo parque, e da Urbia, empresa concessionária dos espaços turísticos do parque, se mobilizaram e iniciaram a busca por Bianca.

Foi então utilizado um drone com câmera de sensibilidade térmica, ideal para locais com baixa visibilidade, já que a área apresentava espessa neblina. Por volta das 17h30min, o equipamento permitiu à equipe de resgate precisar o ponto onde a criança estava, 70 metros abaixo do ponto em que havia caído.

Com o uso de equipamento para escalada do tipo rapel e apoio na iluminação por um helicóptero, os bombeiros socorristas só conseguiu chegar a Bianca por volta das 23h, mais de nove horas após o acidente. A criança já estava sem os sinais vitais.

(Marcello Campos)

