Rio Grande do Sul Menina que morreu após cair de penhasco no Rio Grande do Sul é velada em Curitiba

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Os bombeiros acessaram o local onde estava o corpo por meio de rapel Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul) Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul

O corpo da menina Bianca Bernardom Zanella, de 11 anos, que morreu após cair em um abismo do Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, no RS, está sendo velado, na manhã deste sábado (12), na Capela Vaticano, em Curitiba. Segundo a administração do local, o velório começou às 10h da manhã e deve seguir até as 15h.

A família da vítima, que é de Curitiba, estava a passeio no Parque Nacional quando ocorreu a queda. Além dela, estavam os pais e dois irmãos, de 5 e 9 anos.

No momento do acidente, por volta das 13h30min, eles estavam no mirante do Cânion Fortaleza e decidiriam descer para a base, onde funciona uma lanchonete. A mãe foi na frente, levando os filhos de 5 e 9 anos, e o pai ficou responsável por Bianca. Segundo a polícia gaúcha, a menina saiu correndo rumo ao cânion, e o pai correu para tentar segurá-la, mas não conseguiu.

O resgate aconteceu cerca de 10 horas após a queda. Os bombeiros acessaram o local onde estava o corpo por meio de rapel. Na última sexta-feira (11), o Governo do Paraná enviou duas aeronaves para realizar o translado do corpo da menina e de seus familiares, que estavam no Rio Grande do Sul.

O cânion

O Cânion Fortaleza é o maior do Brasil, com paredões que chegam a 900 metros de altura e uma extensão total de 7,5 km. Localizado no Parque Nacional da Serra Geral, ele está a cerca de 23 km do centro de Cambará do Sul, em uma área de 2 mil metros de largura e a 1.240 metros de altitude acima do nível do mar.

Entre as trilhas mais conhecidas do parque estão a Trilha do Estacionamento, com percurso leve de 1 km (ida e volta), que permite avistar aproximadamente 45% do cânion, e a Trilha do Mirante, com 3 km de extensão.

Esta última leva ao topo de um mirante de onde é possível enxergar, em dias de céu claro, toda a formação do cânion, o litoral, a cidade de Torres e as paisagens da encosta e da planície catarinense. O trajeto é classificado como de nível leve a moderado.

2025-07-12