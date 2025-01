Saúde Abusar do ar-condicionado no verão piora a síndrome do olho seco

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O olho seco pode acometer tanto homens como mulheres, mas a população feminina tem duas vezes mais chance de ter o problema. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Olhos vermelhos, sensação de corpo estranho, ardência, coceira e visão borrada são os sintomas da síndrome do olho seco que está lotando os consultórios. Não é para menos. A OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta que a incidência da síndrome salta de 10% para 20% no verão entre trabalhadores que abusam do ar-condicionado em ambientes fechados e sem ventilação.

De acordo com o oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto, a maioria dos pacientes trabalham em ambientes bastante refrigerados e alguns ainda usam lente de contato que também ajuda a reduzir a lubrificação do olho. Nessas condições o ar se torna muito seco e até quem tem produção normal de lágrima pode sentir algum desconforto ocular, afirma Queiroz Neto. O problema, ressalta, é que a exposição diária ao ar seco pode fazer com que este incômodo progrida para uma alteração crônica do filme lacrimal.

A situação fica pior ainda para quem trabalha o dia todo no computador. Isso porque, explica, diante das telas piscamos menos e a posição dos olhos facilita a evaporação da lágrima.

O especialista explica que baixa umidade dos ambientes refrigerados está associada ao olho seco evaporativo, um aumento da evaporação da lágrima que em 70% dos casos acontece por alterações nas glândulas de meibômio que ficam nas bordas da pálpebra e secretam a camada gordurosa da lágrima que impede este processo.

Fatores de risco

Queiroz Neto diz que o olho seco pode acometer tanto homens como mulheres, mas a população feminina tem duas vezes mais chance de ter o problema. Isso porque, a síndrome pode estar relacionada às oscilações no nível do estrogênio durante a fase reprodutiva e à falta dele na pós menopausa.

Além do ar seco e alterações hormonais, Queiroz Neto aponta outros fatores de risco:

– Medicamentos: descongestionantes; antidepressivos; anti-histamínicos; diuréticos; tranquilizantes; pílula anticoncepcional; anestésicos; betabloqueadores; anticolinérgicos.

– Doenças: artrite; lúpus; sarcoidose; síndrome de Sjögren, alergias e Parkinson

– Lente de contato: hidrofílicas que se hidratam da lágrima.

– Idade: A partir dos 60 anos nossos olhos reduzem em 60% a produção lacrimal

Lágrima artificial

Excesso de lágrima artificial irrita os olhos: O único colírio indicado na terapia de olho seco é a lágrima artificial. Ao contrário do que muitos imaginam não é um medicamento inofensivo. O oftalmologista conta que alguns pacientes instilam este tipo de colírio até 10 vezes ao dia quando a indicação é de 4 vezes. O excesso provoca irritação por causa dos conservantes. “Como diz o ditado – a diferença entre veneno e remédio é a dose”, afirma. Nem a lágrima artificial é só uma “aguinha” e é necessário analisar a lágrima para indicar o tratamento correto Isso porque

Quando a produção lacrimal é prejudicada por blefarite, Queiroz Neto afirma que a aplicação de luz pulsada é o tratamento mais indicado. Isso porque, desobstrui as glândulas de meibômio nas pálpebras e restabelece a circulação da lágrima.

Dicas de prevenção

O especialista diz que para estimular a produção da lágrima o primeiro passo é beber 35 ml/quilo o que equivale a 2 litros/dia para uma pessoa com 60 quilos. de água ao dia. “A alimentação deve incluir as fontes de ácidos graxos encontrados na semente de linhaça, óleo de peixes e amêndoas, além de frutas, verduras e legumes ricos em vitaminas A e E”, afirma

Nas atividades que exigem concentração visual como o uso de computador Queiroz Neto ensina 3 dicas: posicionar a tela 30 graus abaixo da linha dos olhos, fazer pausas de 5 minutos a cada hora de trabalho e piscar voluntariamente. Seguindo estas orientações simples é possível ganhar mais produtividade e conforto para os olhos, finaliza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/abusar-do-ar-condicionado-no-verao-piora-a-sindrome-do-olho-seco/

Abusar do ar-condicionado no verão piora a síndrome do olho seco

2025-01-26