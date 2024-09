Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre começa no próximo sábado

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Evento prosseguirá até o dia 22, com 187 piquetes e diversas atrações culturais. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA)

Maior festa do tradicionalismo gaúcho, o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre será iniciado oficialmente no próximo sábado (7) no Parque da Harmonia (Centro Histórico/Praia de Belas), deflagrando uma ampla programação até o dia 22. Os preparativos estão em fase final, com a montagem dos piquetes e, por fim, a análise de aspectos como plano de combate a incêndios.

Estão previstas ao menos 120 atrações em música, dança, poesia, gastronomia e outros itens relacionados à cultura tradicionalista do Rio Grande do Sul, incluindo o acendimento da Chama Crioula o festival inédito “Pôr do Sol da Canção Piá”, voltado para a gurizada gaudéria. A área contará com dois palcos, nos quais se apresentarão vários artistas, 30 dos quais foram diretamente afetados pelas enchentes de maio.

Em âmbito comercial serão 50 operações, tais como Feira de Artesanato e a Feira da Agricultura Familiar (estreante no evento). Mais de 5 mil profissionais estarão envolvidos na estrutura e organização do Acampamento, que contará com 187 piquetes – espécies de pequenos CTG (Centro de Tradições Gaúchas) temporários.

Também serão promovidas iniciativas solidárias, com arrecadação de donativos para vítimas das enchentes de maio no Estado. Outro destaque é a conscientização ambiental, por meio de iniciativas como o “Ecopila”: durante o Acampamento, será possível trocar materiais recicláveis (tais como papel e plástico) por cédulas promocionais que valerão como moeda nos estabelecimentos comerciais credenciados dentro do parque.

Essa iniciativa já foi realizada com sucesso pela Associação Comercial e Industrial de Montenegro e Pareci Novo, na região do Vale do Caí. Cada nota é estampada pela figura de uma personalidade do tradicionalismo, tal como Paixão Côrtes (1927-2018) e Nico Fagundes (1934-2015).

A edição deste ano celebra o centenário do declamador e compositor gaúcho Jayme Caetano Braun (1924-1999). Já o patrono é a tradicionalista Vera Menna Barreto, professora aposentada e com longa trajetória no movimento tradicionalista. A presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas, por sua vez, é Liliana Cardoso.

São realizadores a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCec) e a concessionária GAM3 Parks, em parceria com o governo federal. O evento é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Pró-Cultura (Lic-RS). São patrocinadores e apoiadores as empresas Bradesco, CEEE/Grupo Equatorial, Sulgás, Uniritter, Cigame, Pepsi, Polar, Tintas Renner, Droga Raia e Cachaça 51.

Origens do evento

O conceito do Acampamento Farroupilha foi criado junto com o próprio Parque da Harmonia, em 1981. Até 1983 não havia exatamente um acampamento, e sim grupos de amigos ou piquetes que ficavam na área, então conhecida como “Fazendinha da Harmonia”. O piquete Chimango, da família Carrão, é considerado o pioneiro.

A turma cavalgava até o parque um ou dois dias antes do Desfile de 20 de setembro, fazendo do local uma pousada ou ponto de concentração. Os mais antigos frequentadores do espaço também faziam suas “gauchadas”, bebendo e tocando gaita-ponto e violão, sobretudo nos finais de semana.

Em 1984, a “Fazendinha” passou a ser administrada pela antiga Epatur (empresa pública municipal responsável pelo turismo de Porto Alegre). O galpão que existia na época foi alugado à churrascaria Galpão Crioulo – destruído por um incêndio em outubro de 1986, mas que foi reconstruído com as mesmas características.

O Parque Harmonia sediou em março de 1987 a primeira edição do Acampamento Farroupilha, reunindo diversos Centros de Tradições Gaúchas (CTG) e entidades similares, embora menores ou de abrangência mais localizada: os Piquetes, que fazem parte do evento até hoje.

(Marcello Campos)

