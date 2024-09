Acontece Gilberto Petry recebe título de Cidadão Emérito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Petry foi presidente da Fiergs entre 2017 e 2024. Foto: Ana Terra Firmino/CMPA Petry foi presidente da Fiergs entre 2017 e 2024. (Foto: Ana Terra Firmino/CMPA) Foto: Ana Terra Firmino/CMPA

A Câmara de Vereadores entregou, na noite desta sexta-feira (6), o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre para o industrial Gilberto Porcello Petry.

O homenageado ressaltou que ele e toda sua família nasceram na cidade, destacando que fez questão que seus netos nascessem em Porto Alegre: “Tenho muito orgulho dessa cidade”. Ele contou histórias sobre os amigos que o prestigiaram na solenidade e fez alusão ao seu trabalho social: “muitas vezes, a gente não fica avisando, simplesmente manda fazer”.

“É uma homenagem que me enobrece demais. Fico muito feliz e muito honrado. Agradeço a gentileza dos vereadores da Capital”, afirmou Petry. “Vou procurar manter a dignidade para usar esta medalha” de Cidadão, destacou.

Nascido em Porto Alegre em 1948, Gilberto Porcello Petry é formado em Administração de Empresas e Ciências Econômicas pela UFRGS. É casado e tem três filhos e quatro netos. Em 1980, passou a administrar a WECO S.A Indústria de Equipamento Termomecânico, empresa com atuação na fabricação de caldeiras, autoclaves, fornalhas para indústria agrícola e outros equipamentos desta natureza.

Foi presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) entre 2017 e 2024. Desde 1987 é diretor da entidade, tendo sido vice-presidente em sucessivas gestões. É presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do RS (Sinmetal) desde 2002 e vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Dentre as atividades associativas não profissionais, foi um dos idealizadores da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, presidente da Associação Leopoldina Juvenil de Porto Alegre, e é conselheiro jubilado do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

