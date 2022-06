Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre começam a receber inscrições de piquetes

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2022

Relação das entidades homologadas para o evento no Parque Harmonia será publicada dia 30. Foto: PMPA Relação das entidades homologadas para o evento no Parque Harmonia será publicada dia 30. (Foto: PMPA) Foto: PMPA

A Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Porto Alegre abre nesta segunda-feira (13) o período de inscrições dos piquetes para o Acampamento Farroupilha 2022, no Parque da Harmonia. Até o dia 24, representantes das unidades podem fazer a solicitação de forma presencial no saguão do Centro Municipal de Cultura (avenida Érico Veríssimo nº 307, quase esquina com Ipiranga), de segunda a sexta-feira (9h-18h).

É necessário apresentar a seguinte documentação: alvará de Acampamento de 2019, ata da eleição da patronagem atual, projeto cultural impresso abordando o tema do evento (“Etnias do Gaúcho: Rio Grande, Terra de Muitas Terras”). O modelo do projeto pode ser obtido no site prefeitura.poa.br.

Em 30 de junho, a Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas publicará a relação de entidades homologadas. Já o prazo para encaminhamento de recurso vai de 4 a 7 de julho, por e-mail informado no momento da manifestação de interesse.

Valores

A taxa de inscrição é de R$ 1.400 para piquetes tradicionais e R$ 3.000 para associações e empresas. Os valores serão destinados ao custeio de energia elétrica, água e serviços de limpeza do Parque Harmonia, incluindo recolhimento de lixo e resíduos.

Para entidades que se enquadram na categoria “Baile” a manifestação de interesse é feita diretamente com a concessionária GAM3 Park, pelo telefone (51) 99313-6814. Também é possível obter informações com a presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso – (51) 99919-2634.

(Marcello Campos)

