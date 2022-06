Inter Após vitória no Brasileirão, técnico do Inter dá “apoio moral” ao colega do Flamengo

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2022

Mano Menezes (D) procurou Dorival Júnior ainda no gramado do Beira-Rio. (Foto: Reprodução/Youtube)

Em um gesto de cortesia após a vitória de 3 a 1 do Inter sobre o Flamengo na fria noite de sábado (11), o técnico colorado Mano Menezes procurou o comandante adversário Dorival Júnior ainda no gramado para mais que um abraço e palavras de “apoio moral”. A cena foi flagrada pelas câmeras de emissoras que transmitiam a partida no estádio Beira-Rio.

“Dá para vocês melhorarem, afinal o meu time também estava esculhambado quando eu cheguei”, disse o gaúcho ao colega paulista, recém-contratado e que amargou o resultado negativo ao iniciar sua nova passagem pela casamata do time carioca, que já treinou em 2013 e 2018.

A fala envolvia uma comparação direta. De um lado, a equipe porto-alegrense acumula 13 duelos de invencibilidade desde que Mano assumiu o cargo (20 de abril), após uma série de tropeços sob a batuta do uruguaio Alexander Medina. No outro, um rubronegro cuja demissão do técnico português Paulo Sousa não impediu que o time chegasse a três derrotas seguidas.

“O Dorival é um excelente profissional, que chega ao Flamengo em momento de reabilitação de um time que tem muita qualidade”, amenizou Mano Menezes, em noite de aniversário (60 anos, mesma idade de Dorival). “Fui contratado para fazer o mesmo por aqui.”

Desfecho da rodada

Com o triunfo de sábado, o Inter subiu da quinta para a terceira colocação na tabela, com 18 pontos. Mas os desdobramentos da 11ª rodada fizeram o Colorado cair uma posição, ultrapassado pelo São Paulo (mesmo escore do time gaúcho mas em vantagem nos critérios qualificados).

O próximo duelo está marcado para a noite de quarta-feira (15), fora de casa, contra o Goiás. Com 14 pontos, o adversário está em 13º lugar.

No topo da tabela estão Palmeiras (22) e Corinthians (21). Já o Flamengo está em 15º, com 12 pontos – desempenho idêntico ao de Botafogo (16º) e Cuiabá-MT (17º, dentro da zona de rebaixamento).

