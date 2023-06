Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre recebe inscrições de 222 piquetes

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cada piquete deve desenvolver um projeto cultural com o tema Revolução de 23. Esse projeto já foi apresentado no momento da inscrição Foto: Luciano Lanes/PMPA (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa recebeu 222 inscrições de piquetes interessados em participar do Acampamento Farroupilha 2023 de Porto Alegre.

As inscrições foram encerradas na terça-feira (13). A homologação ocorre nesta sexta-feira (16). Entre os piquetes inscritos estão 30 entidades que nunca participaram do Acampamento. Cada piquete deve desenvolver um projeto cultural com o tema Revolução de 23. Esse projeto já foi apresentado no momento da inscrição.

Entre as novidades deste ano está a duração da festa. A abertura será no dia 1º de setembro e o evento vai até o dia 20. A administradora do Parque Harmonia, a Gam3, anuncia diversas qualificações como ampliação dos acessos e uma melhor distribuição dos piquetes.

A localização do palco também será alterada, ficando mais perto da Casa do Gaúcho. O parque está recebendo obras de drenagem e elétricas. O piso será substituído para evitar alagamentos e melhorar a acessibilidade, assim como as condições do estacionamento.

A expectativa é superar os números de 2022, quando o Acampamento Farroupilha recebeu mais 1,4 milhão de visitantes, foram consumidas 800 toneladas de carne e mais de 100 atrações culturais passaram pelo palco.

O ato de abertura oficial dos festejos farroupilhas 2023 será em 19 de agosto, com o acendimento da chama crioula no Parque Estadual General Bento Gonçalves, no Cristal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/acampamento-farroupilha-de-porto-alegre-recebe-inscricoes-de-222-piquetes/

Acampamento Farroupilha de Porto Alegre recebe inscrições de 222 piquetes

2023-06-14