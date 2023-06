Colunistas Assembleia Legislativa entrega Comenda ao diretor do Instituto Caldeira

14 de junho de 2023

CEO do Instituto Caldeira recebeu a homenagem do legislativo gaúcho Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O CEO do Instituto Caldeira e Diretor da Divisão de Inovação da Federasul, Pedro Valério, foi agraciado nesta terça-feira (13) com a comenda da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa gaúcha.

A honraria foi proposta pelo presidente da Frente Parlamentar da Inovação, deputado Marcus Vinícius de Almeida (PP), que destacou em seu discurso a atuação de Valério como ativista da inovação.

“Embaixador da Inovação”

Durante o evento, Marcus Vinicius destacou que a liderança de Pedro Valério representa a concretização empreendedora do Rio Grande do Sul. “Um verdadeiro embaixador da inovação, digno de alguém que contribui muito para o nosso Estado”, disse.

O deputado também destacou a relevância do Instituto Caldeira na consolidação da nova economia: “É um catalisador dos negócios, do empreendedorismo, de incubadoras. Catalisador do futuro”, resumiu.

Ao agradecer a homenagem, o diretor-executivo do Instituto Caldeira expressou seu orgulho pela homenagem, dizendo: “Estou muito feliz com esse momento, em nome da equipe do Instituto. Todos os dias buscamos contribuir com algo fundamentado no empreendedorismo e na colaboração”, afirmou Pedro Valério.

Compareceram à cerimônia, dentre outras autoridades e lideranças, a Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, representando o governador Eduardo Leite, e o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes.

Assembleia Legislativa entrega Comenda ao diretor do Instituto Caldeira

