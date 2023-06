Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 14 de junho de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Marco da Educação

O presidente do parlamento gaúcho, Vilmar Zanchin (MDB), recebeu em seu gabinete nesta terça-feira a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, para quem apresentou um panorama sobre as atividades que vem propondo na Assembleia acerca da temática de Educação para o Desenvolvimento. O encontro integra o diálogo entre os Poderes gaúchos para a construção de um Marco Legal da Educação, o qual visa reverter a crise que o setor educacional vem enfrentando no RS, demonstrada na queda de desempenho do Estado nas avaliações de ensino. “Precisamos nos unir para trabalhar pela educação. Estamos envolvendo o Legislativo nestas discussões para construir alternativas em conjunto com o Executivo”, defendeu Zanchin.

Retomada de questionamentos

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) tornou a solicitar na tribuna da Assembleia gaúcha maiores informações do governo estadual sobre o rol de questionamentos apresentados pela bancada de seu partido em relação ao projeto de reestruturação do IPE Saúde. O parlamentar destacou que nesta terça-feira o governador se encontraria com a base aliada para a elaboração de uma terceira versão do plano, o que considera preocupante. Lorenzoni fez um apelo aos colegas da Casa na tribuna, pedindo que não “incorram em erros induzidos pelo governador”, citando como exemplo situações passadas como o Regime de Recuperação Fiscal e o aumento dos salários dos cargos em comissão, além de destacar que com a atual proposta o governo está ameaçado de superar o limite prudencial da LRF com pagamento de pessoal.

Votação agendada

O projeto de reestruturação do IPE Saúde apresentado pelo Executivo gaúcho na Assembleia deve ser votado na sessão plenária do próximo dia 20, conforme anunciado durante a reunião de líderes da Casa Legislativa nesta terça-feira. Antes de ser encaminhada para votação geral, a proposta será analisada de forma conjunta pelas comissões de Saúde, Finanças, Serviços Públicos e Economia.

Apoio à manifestação

A deputada Luciana Genro (PSOL) participou nesta terça-feira de uma manifestação de trabalhadores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordenada pelo Sindisaúde-RS. A parlamentar demonstrou apoio às reivindicações de campanha salarial e oposição à retirada de direitos realizadas pela categoria. “Estamos ao lado dos trabalhadores na luta por valorização, por reajuste salarial e pela manutenção dos direitos já conquistados. A revogação da reforma trabalhista do governo Temer é fundamental, e esse é um compromisso que estamos cobrando do governo Lula”, apontou Luciana.

Explicações sobre o Fundoleite

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia gaúcha convidou as secretarias estaduais da Agricultura e Casa Civil, além da Procuradoria-Geral do Estado, para no dia 22 de junho fornecer em audiência pública maiores explicações às indústrias e produtores de leite sobre a dificuldade de acesso aos recursos do Fundoleite. A reunião, proposta pelo deputado Elton Weber (PSB), visa questionar a gestão estadual sobre a retenção dos valores do fundo desde 2020, o que, de acordo com o parlamentar, compromete o objetivo da iniciativa em custear ações, projetos e programas de desenvolvimento da cadeia produtiva.

2023-06-14