O Palácio do Planalto confirmou a visita do presidente Lula ao Papa Francisco na próxima semana. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Visita ao papa

O Palácio do Planalto confirmou a visita do presidente Lula ao Papa Francisco na próxima semana. Durante a passagem pelo Vaticano ele deve aproveitar a oportunidade para um encontro com o presidente da Itália, Sergio Mattarella.

Economia verde

Dando continuidade à agenda na Europa, Lula participará na França de um evento sobre economia verde. A convite do presidente francês, Emmanuel Macron, o líder brasileiro realizará o encerramento do encontro.

Agendas internas

Ao retornar da visita oficial ao exterior, Lula deve focar em viagens pelos estados brasileiros para avançar com a articulação e propostas do governo pelo país. Em paralelo, o vice-presidente Geraldo Alckmin deve seguir representando o Brasil em eventos globais.

Aproximação ucraniana

O chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Andrii Iermak, conversou por telefone nesta terça-feira com o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim. Ele dialogou sobre possíveis planos de uma cúpula internacional da paz que vem organizando, destacando a relevância da presença do Brasil.

Permanência no cargo

O Planalto confirmou nesta terça-feira a permanência da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, à frente da pasta federal. Após uma reunião com Lula, na qual esteve acompanhada de seu marido e prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, ela afirmou estar “à disposição do presidente”.

Apresentação de balanço

Assessores do Planalto afirmam que Lula manteve Daniela no cargo para que ela possa apresentar um balanço dos avanços da pasta que comanda na próxima reunião ministerial. Apesar do presidente aprovar a atuação da ministra, sua desfiliação do União Brasil implica em seu desligamento, uma vez que a indicação para o Turismo pertence à legenda.

Minha Casa Minha Vida

A medida provisória relacionada ao Minha Casa Minha Vida foi encaminhada para sanção presidencial após aprovação no Senado. A proposta, em vigor desde fevereiro, moderniza o programa, descentralizando suas operações a partir da habilitação de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central para o oferecimento de crédito.

Normas do ouro

O governo federal encaminhou ao Congresso nesta terça-feira um projeto de lei referente ao controle de relações comerciais de ouro no território brasileiro. A medida visa aumentar o rigor na fiscalização da cadeia produtiva de modo a cooperar com o combate ao minério ilegal no país.

Pela queda dos juros

Movimentos sindicais e populares do Brasil realizarão nos próximos dias uma jornada nacional de manifestações pela queda da taxa de juros no país. As ações devem ainda reivindicar o desligamento de Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central.

Convocação aprovada

A CPMI do 8 de janeiro aprovou nesta terça-feira a convocação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, para depor no colegiado. As oitivas devem ocorrer já na próxima semana, representando os primeiros depoimentos da Comissão.

Substituto do TSE

Gilmar Mendes tomou posse nesta terça-feira como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Ele retorna à Corte pela terceira vez, assumindo o cargo ao lado dos ministros Dias Toffoli e André Mendonça.

Regulação das redes

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, tornou a falar nesta terça-feira sobre uma possível regulação das plataformas nas redes sociais. Ele destacou que a medida se faz necessária a partir da má vontade das empresas em remover conteúdos ilícitos mesmo possuindo ferramentas para isso.

Transporte Metropolitano

O governo estadual instituiu nesta terça-feira um Grupo de Trabalho para tratar do Transporte Metropolitano. Coordenado pelo gabinete do vice-governador, Gabriel Souza, o GT deve auxiliar na elaboração de estratégias para o atendimento de demandas do setor.

Liderança feminina

A advogada Samanta Takimi tomou posse nesta terça-feira como diretora-presidente da Corsan. Indicada pelo governador Eduardo Leite para a substituição de Roberto Barbuti, ela representa a primeira mulher à frente da presidência da companhia.

Segurança na orla

O prefeito Sebastião Melo promoveu uma reunião entre órgãos estaduais e municipais de segurança para tratar da segurança na Orla do Guaíba. Ele propôs ao Executivo estadual a retomada do policiamento 24h da Brigada no local para diminuir o número de ocorrências.

Regramento de uso

Ao propor o reforço de segurança da Orla não pode e não deve ser dos “bagunceiros” que não respeitam a lei e a boa convivência. Ele propôs ainda a elaboração de um regramento para utilização do espaço pelos cidadãos.

Eleições prorrogadas

A prefeitura de Porto Alegre adiou o fim do prazo das inscrições para as eleições do Conselho Tutelar da Capital para o dia 25 de junho. A prorrogação ocorre para que quem definiu recentemente seu interesse em concorrer, possa organizar a documentação necessária.

