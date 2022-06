Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre recebe inscrições dos piquetes a partir do dia 13

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Relação das entidades homologadas para o evento no Parque Harmonia será publicada dia 30. Foto: PMPA Relação das entidades homologadas para o evento no Parque Harmonia será publicada dia 30. (Foto: PMPA) Foto: PMPA

A Secretaria da Cultura de Porto Alegre abriu o período de inscrições para o Acampamento Farroupilha 2022. De 13 até 24 de junho, os representantes dos piquetes podem fazer suas solicitações presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no saguão do Centro Municipal de Cultura (avenida Érico Veríssimo 307).

É necessário apresentar a seguinte documentação: alvará de Acampamento de 2019,

ata da eleição da patronagem atual, projeto cultural impresso abordando o tema dos Festejos Farroupilhas 2022 – Etnias do gaúcho: Rio Grande, terra de muitas terras. Acesse aqui o modelo para apresentação do projeto.

A Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas publicará dia 30 de junho a relação das entidades homologadas para o Acampamento. O prazo para recurso de quem não for homologado será no período de 4 a 7 de julho. através do e-mail: acampamentofarroupilha@gmail.com

As entidades homologadas deverão apresentar presencialmente (data e local a ser definido) o comprovante de pagamento da taxa de inscrição de R$ 1.400 para piquetes tradicionais e R$ 3.000 para associações e empresas.

Conforme a prefeitura, os valores são destinados ao custeio de energia elétrica, consumo de água, limpeza do Parque Harmonia e recolhimento de lixo e resíduos, de forma rateada por metro quadro ocupado entre todas as estruturas montadas. Também é necessário o certificado de dois brigadistas de incêndio.

Entidades que se enquadram na categoria Baile não fazem a inscrição na Secretaria da Cultura. Devem entrar em contato diretamente com a GAM3 Park através do telefone (51) 99313-6814, com Preta Luchinger. Serão disponibilizados pela concessionária espaço e logística para a realização de bailes.

Mais informações podem ser obtidas com a presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso: (51) 99919-2634.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre