Shows musicais, dança e poesia fortalecem o papel cultural do Acampamento FarroupilhaFoto: Divulgação
Porto Alegre viverá intensamente a cultura gaúcha durante os 21 dias de Acampamento Farroupilha com uma programação cultural que contará com mais de 120 atrações gratuitas, entre música, dança e poesia.
De 1º a 21 de setembro, o Parque Harmonia será o ponto de encontro da identidade gaúcha, com espetáculos que resgatam a história e projetam o futuro do movimento nativista. A edição de 2025 presta homenagem a dois marcos fundamentais da comunicação e da cultura regional com o tema “Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa”.
Dois palcos receberão as apresentações: o Jayme Caetano Braun (com estrutura 360º) e o Nico Fagundes, ambos preparados para acolher artistas que darão voz ao coração do Rio Grande. Entre eles, estarão: Tchê Barbaridade, César Oliveira & Rogério Melo, Marinês Siqueira, Tchê Guri, Shana Müller, Pirisca Grecco, Nenito Sarturi e Jairo Lambari Fernandes. Também haverá apresentações de CTGs, declamadores, trovadores e chuleadores, além da tradicional Missa Crioula.
A Chama Crioula, símbolo máximo dos Festejos Farroupilhas, será acesa no Parque Harmonia no dia 7 de setembro e permanecerá guarnecida até o encerramento do evento, que é realizado pela prefeitura de Porto Alegre em parceria com a GAM3 Parks.
