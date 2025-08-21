Rio Grande do Sul Polícia Penal gaúcha recebe o reforço de 139 servidores

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Segundo o Palácio Piratini, a formatura dos novos agentes integra as ações estratégicas do governo do Estado para fortalecer a segurança pública. (Foto: Rafael Marin/Polícia Penal)

A Polícia Penal do Rio Grande do Sul recebeu o reforço de 139 servidores. A formatura de 123 agentes penitenciários, 15 agentes penitenciários administrativos e um técnico superior penitenciário foi realizada na tarde de quarta-feira (20), na Sogipa, em Porto Alegre.

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, comemorou o reforço no quadro de servidores da Polícia Penal. “A construção de novos presídios, a aquisição de antidrones e de novos veículos para a nossa Polícia Penal são fundamentais, sem sombra de dúvidas, mas o que é mais importante são os nossos servidores. Por isso, estamos formando 139 hoje [quarta] e no total de 2025, 593. Investir na segurança pública é investir nas pessoas e protegê-las”, destacou.

Segundo o Palácio Piratini, a formatura integra as ações estratégicas do governo do Estado para “fortalecer a segurança pública, proteger a sociedade e, ao mesmo tempo, abrir caminhos de transformação para pessoas em cumprimento de pena”. Desde o início deste ano, já foram formados 593 novos servidores penitenciários.

