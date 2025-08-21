Política Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump sobre como reagir ao tarifaço, afirma a Polícia Federal

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

"Fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele", declarou Bolsonaro em áudio revelado pela PF Foto: Alan Santos/PR "Fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele", declarou Bolsonaro em áudio revelado pela PF. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

Relatório da PF (Polícia Federal) mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu orientação ao advogado Martin De Luca, que representa a empresa Rumble e a Trump Media & Technology Group, para “melhorar a comunicação em relação ao tarifaço” imposto ao Brasil pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Em um áudio, o ex-presidente afirmou ter escrito um texto elogiando Trump, dizendo que a “questão da liberdade está muito acima da questão econômica” e pediu que De Luca o guiasse sobre o que postar nas redes sociais.

“Martin, peço que você me oriente também, me desculpa aqui tá, minha modéstia, como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei. Tá certo? Com quatro pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade está muito acima da questão econômica. A perseguição a meu nome também, coisa que me sinto muito… pô fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, para chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin”, disse Bolsonaro.

Para a PF, o pedido revela alinhamento do ex-presidente a interesses externos e tentativa de usar medidas de outro governo contra o Brasil em benefício próprio. As informações foram divulgadas pelo Blog da jornalista Andréia Sadi.

