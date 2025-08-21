Advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno afirmou nesta quinta-feira (21) que o pedido de asilo na Argentina foi uma “sugestão” dada por alguém ao ex-presidente.

Bueno disse que a “sugestão” ocorreu em fevereiro de 2024 e foi descartada por Bolsonaro.

“Muita gente mandava muita coisa para ele. Todo tipo de sugestão. Alguém mandou para ele o pedido de asilo em fevereiro de 2024. Podia ter ido, mas não foi. Ele não quis, não estava em prisão domiciliar nem tinha tornozeleira. Teria condições de se evadir e não se evadiu”, afirmou o defensor.