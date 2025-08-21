Quinta-feira, 21 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025
Advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno afirmou nesta quinta-feira (21) que o pedido de asilo na Argentina foi uma “sugestão” dada por alguém ao ex-presidente.
Bueno disse que a “sugestão” ocorreu em fevereiro de 2024 e foi descartada por Bolsonaro.
“Muita gente mandava muita coisa para ele. Todo tipo de sugestão. Alguém mandou para ele o pedido de asilo em fevereiro de 2024. Podia ter ido, mas não foi. Ele não quis, não estava em prisão domiciliar nem tinha tornozeleira. Teria condições de se evadir e não se evadiu”, afirmou o defensor.
Segundo a PF (Polícia Federal), foi encontrado no celular do ex-presidente um arquivo editável, sem data nem assinatura, em que ele pedia asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei, em caráter de urgência.
De acordo com a PF, o documento mostra que, desde fevereiro de 2024, Bolsonaro articulava alternativas para fugir do Brasil e evitar a aplicação da lei penal. A avaliação dos investigadores é que a iniciativa estava relacionada às investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.