Dicas de O Sul Acampamento Farroupilha será virtual devido à pandemia

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Sandra Abech é a patrona dos festejos Farroupilhas de Porto Alegre de 2020. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Sandra Abech é a patrona dos festejos Farroupilhas de Porto Alegre de 2020. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

O evento tradicionalista mais importante do Estado, a Semana Farroupilha, terá formato virtual inédito em 2020 devido à pandemia do coronavírus. O projeto para as comemorações foi apresentado em videoconferência realizada no fim da tarde desta segunda-feira (3), com a participação do prefeito Nelson Marchezan Júnior e representantes do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho) e da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas. Também foi confirmado o cancelamento do Acampamento Farroupilha no Parque Harmonia.

A histórica data do calendário gaúcho, que costuma reunir mais de um milhão de visitantes em pelo menos 350 galpões no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia), será festejada de 13 a 20 de setembro em formato totalmente on-line. O Galpão Virtual Universo Gaúcho terá programação de shows com grandes nomes da música tradicionalista e oficinas com temas como gastronomia, dança, cutelaria, artes plásticas e artesanato.

O vice-presidente administrativo e de finanças do MTG, César Oliveira, destaca a importância de adaptar as comemorações para manter viva a cultura rio-grandense. “Vamos fazer deste limão uma limonada. Vamos projetar Porto Alegre e o nosso estado para todo o País, mostrando a força de nossa tradição, em um evento audacioso. Nem o Nordeste aproveitou as festas juninas para se transformar em um evento totalmente on-line, que é o que nós estamos propondo”, diz.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior garantiu apoio da prefeitura para viabilizar a iniciativa, que classificou como “algo extremamente inovador, com potencial de grande impacto e projeção, que tem tudo a ver com a futura retomada do turismo cultural na cidade”. Marchezan sugeriu uma avaliação das estruturas da Casa do Gaúcho, pela equipe técnica da prefeitura, com o objetivo de checar condições mínimas de realização do evento virtual, caso o espaço seja o escolhido para abrigar o Galpão Virtual. Ele também afirmou que a inclusão de pequenos fornecedores que abastecem a economia tradicionalista (como costureiras, produtores de alpargatas, etc) será fundamental para manter o envolvimento de toda a sociedade neste momento de adaptação da cultura gaúcha às restrições da pandemia.

Já o secretário adjunto da Cultura e presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas, Giovani Tubino, comentou a importância da mudança nas comemorações. “O momento em que vivemos é atípico e precisamos levar em conta os riscos que enfrentamos com aglomerações. Honramos nossas tradições, mas a vida vem em primeiro lugar”, afirma.

Patrona

A Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas definiu por unanimidade Sandra Abech como patrona do evento em 2020. Natural de Porto Alegre, Sandra é professora aposentada e atualmente atua como coordenadora pedagógica. A patrona iniciou as cavalgadas em 1982, atividade que incentiva a participação das mulheres. Atual patroa do CTG Galpão da Amizade, já participou do Piquete Pealo do Rincão e foi Capataz do Piquete Bonanza. Foi a primeira mulher a participar da Chama Internacional do Uruguai até Porto Alegre. Sandra Regina é a atual vice-presidente da diretoria da Orcav (Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul).

Há mais de 30 anos na lida tradicionalista, Sandra Abech celebra ser escolhida como patrona e faz uma reflexão sobre o momento atual. “Amamos conduzir a cavalo a Chama Crioula para todos os cantos do Rio Grande do Sul, mas devemos nos voltar para dentro de nós e reacendermos nossa chama da sabedoria, da solidariedade, do amor e da nossa preservação” comenta.

Concessão do Parque Harmonia

O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, realizou reunião virtual com representantes da primeira região do MTG, nesta segunda-feira para esclarecer as dúvidas dos acampados em relação ao funcionamento do Acampamento Farroupilha com a concessão do Parque Harmonia e Trecho 1 da Orla. O edital para os dois espaços foi lançado no dia 3 de julho e o recebimento das propostas está previsto para o dia 31 de agosto com dois blocos principais: o operacional e o cultural.

O único encargo dos acampados será o pagamento de uma taxa, semelhante ao que já vem sendo praticado, e que irá cobrir os custos dos serviços. A concessionária deverá comprovar os gastos após o encerramento das atividades.

Outro ponto abordado na reunião foi em relação à Casa do Gaúcho e ao Galpão Crioulo, que fazem parte da concessão e poderão ser explorados pelo concessionário com a preservação do caráter histórico de cada espaço. A concessão tem um prazo de 35 anos e prevê também a gestão do Trecho 1 da Orla. O total de investimento para a operação dos dois espaços e a realização de obras no parque é de R$ 325 milhões ao longo do contrato.

