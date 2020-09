Viagem e Turismo Acampar é opção de viagem segura na pandemia

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Uma das melhores opções de turismo no momento é acampar. (Foto: Reprodução)

Hotéis e restaurantes já voltaram a funcionar em todo o Brasil depois de cinco meses de quarentena rigorosa em muitos estados e esperam pelas pessoas que buscam por descanso e lazer depois de tanto tempo de isolamento social causada pela pandemia.

Mas a pergunta de muitos é: tem como viajar com segurança mesmo sem uma vacina disponível? A resposta é “sim”, e uma das melhores opções de turismo no momento é acampar.

Esta opção foi considerada a mais adequada pela entidade médica norte-americana Texas Medical Association. Isso porque é feita em espaços abertos, geralmente pouco ocupados, onde só há contato intenso com as pessoas que foram viajar juntas e estão dividindo a barraca.

Outra favor relevante sobre a prática é que não é necessário utilizar itens que outras pessoas já usaram, como ocorre quando a hospedagem é feita em hotéis e pousadas. Neste caso, é possível levar seus próprios itens pessoas, como travesseiro, colchão e cobertor.

Acampar: Quais itens levar?

Muitos campings, além de mais seguros por serem um local particular, têm também uma estrutura básica, como banheiro e até mesmo cozinha, mas, independentemente do local escolhido para o acampamento, alguns itens não podem ser esquecidos.

Para maior conforto

Há alguns itens que, apesar de ser possível ter uma boa experiência de acampamento sem eles, contribuem para o conforto na viagem. Quem optar por usar sacos de dormir deve levar também um isolante térmico –eles ficam no chão da barraca e permitem que quem estiver dormindo não passe frio. Se os colchões infláveis forem os escolhidos, o isolamento não é tão necessário, mas é válido pensar em levar um compressor de ar portátil para enchê-los.

Além disso, é essencial levar consigo uma boa iluminação. Recomenda-se utilizar as headlamp –lanterna que fica presa à cabeça, permitindo o movimento de ambas as mãos e iluminando exatamente na direção do que está sendo observado.

Para alimentação

Comidas já preparadas em casa correm um grande risco de estragarem sem refrigeração. Por isso, o ideal é preparar tudo na hora. Fogareiros que funcionam a gás permitem que o preparo das refeições seja feito de forma rápida. Atente-se também em levar um reservatório grande de água. Existem modelos feitos de plástico maleável que, quando vazios, não ocupam espaço.

Para higiene

O reservatório de água também pode ajudar em banhos ou lavagem das mãos, mas há a possibilidade da água ser escassa e ter de ser economizada. Portanto, os lenços umedecidos são a solução neste caso. Além de compactos e renderem muito, podem ser usados em qualquer parte do corpo.

Mesmo em campings com banheiro, é corriqueiro que falte papel higiênico, e este é um item essencial. Um rolo inteiro pode ser demais e ocupar espaço na mochila sem motivo. Então, o ideal é levar apenas o necessário para os dias que passará acampado.

