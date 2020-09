Brasil Fernando de Noronha anuncia abertura total a turistas a partir de outubro

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Os turistas também deverão assinar um termo de compromisso concordando com o cumprimento do protocolo sanitário e das orientações da Vigilância Sanitária Foto: Instagram/ Binabinapic/Reprodução Os turistas também deverão assinar um termo de compromisso concordando com o cumprimento do protocolo sanitário e das orientações da Vigilância Sanitária. (Foto: Instagram/ Binabinapic/ Reprodução) Foto: Instagram/ Binabinapic/Reprodução

Fernando de Noronha está autorizada a receber turistas a partir de 10 de outubro, anunciou Guilherme Rocha, administrador da ilha, em coletiva do governo estadual de Pernambuco nesta quarta-feira (23). Desde 1º de setembro, apenas pessoas que já tiveram a Covid-19 e se recuperaram podem entrar na ilha.

Segundo o administrador, a nova etapa de abertura seguirá uma série de medidas, entre elas, a obrigatoriedade da realização do teste RT-PCR no dia anterior do embarque ou na data da viagem.

“De forma gradual e com responsabilidade, vamos retomando as atividades econômicas da ilha, mas, principalmente, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar”, disse Guilherme Rocha.

O aplicativo Dycovid – Dynamic Contact Tracing deverá ser baixado pelo turista durante sua estada. A plataforma notifica o usuário em caso de um contato de alto risco de contaminação, de forma que a transmissão do vírus seja controlada. Quando algum usuário sinaliza que está contaminado, todos que tiveram contato são alertados.

Os turistas também deverão assinar um termo de compromisso concordando com o cumprimento do protocolo sanitário e das orientações da Vigilância Sanitária. O termo vale também para trabalhadores e prestadores de serviço.

No desembarque em Noronha será feita a medição de temperatura e não será permitida a entrada de pessoas com sintomas de febre. O uso de máscara em locais públicos é obrigatório, sob pena de multa em caso de descumprimento. Quando o visitante deixar a ilha será necessária a realização de um novo RT-PCR para que haja um controle de uma possível contaminação comunitária.

