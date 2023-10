Geral Ação com policiais presos por tráfico de drogas teve carros de luxo apreendidos no Rio

19 de outubro de 2023

Foram apreendidos R$ 65 mil em espécie e alguns veículos de luxo e blindados que estavam na posse de alguns dos alvos. (Foto: Reprodução)

Em coletiva de imprensa na sede da Polícia Federal, no Centro do Rio de Janeiro, o delegado regional executivo da PF, João Paulo Garrido Pimentel, afirmou que a Operação Drake, que terminou com policiais civis presos por tráfico de drogas nessa quinta-feira (19) também teve dinheiro e 4 carros de luxo apreendidos.

De acordo com o delegado, foram apreendidos R$ 65 mil em espécie e alguns veículos de luxo e blindados que estavam na posse de alguns dos alvos.

“Eu gostaria de reforçar que essa ação teve início com base em dados de inteligência da PRF e também houve integração com a Corregedoria da Policia Civil para o cumprimento cumprimento mandados”, disse o policial.

As investigações da PF e do Ministério Público Federal (MPF) apontam que há 2 meses os 4 agentes venderam 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do RJ. Os suspeitos teriam, inclusive, escoltado a carga até uma favela dominada pelos traficantes.

De acordo com as investigações, os policiais que na época integravam a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) também são suspeitos de vender 29 fuzis apreendidos para uma facção que atua no estado. A venda seria uma represália a uma quadrilha que não tinha pago um resgate para a liberação de um preso. A informação consta na denúncia do MP.

O relatório de inteligência da PF aponta que os policiais civis exigiram R$ 500 mil para liberar um homem que teria sido preso e conduzido à Cidade da Polícia.

No entanto, em razão de não ter recebido o valor integral, como forma de vingança, em momento posterior, a equipe da DRFC teria apreendido 31 fuzis da facção e vendido 29 para a facção rival. Depois, teriam formalizado a apreensão de apenas 2 fuzis e drogas.

Quem são os presos:

– Alexandre Barbosa da Costa Amazonas, ex-agente da DRFC;

– Eduardo Macedo de Carvalho, ex-agente da DRFC;

– Juan Felipe Alves da Silva, ex-chefe do setor de investigações da DRFC;

– Leonardo Sylvestre da Cruz Galvão, advogado;

– Renan Macedo Guimarães, ex-agente da DRFC.

Os policiais presos não trabalhavam mais para a DRFC desde setembro, quando houve uma troca de comando na especializada, sendo realocados em diferentes unidades.

Polícia Civil

O que diz a Polícia Civil: “A Corregedoria-Geral de Polícia Civil apoiou a ação para cumprimento das ordens judiciais e está instaurando Processos Administrativos Disciplinares (PADs). A Polícia Civil reforça que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e atividade ilícita, reiterando seu compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade.” As informações são do portal de notícias G1.

