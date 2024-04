Brasil Ação conjunta da Polícia Federal e Marinha apreendem 200 kg de cocaína em navio no porto de Santos

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

A droga estava escondida em um cargueiro que esperava para seguir para a Alemanha. Foto: Divulgação/Marinha A droga estava escondida em um cargueiro que esperava para seguir para a Alemanha. (Foto: Divulgação/Marinha) Foto: Divulgação/Marinha

A Polícia Federal (PF) em ação conjunta com a Marinha do Brasil apreendeu na terça-feira (2) 212 quilos de cocaína em uma operação no porto de Santos (SP).

A droga estava escondida em um cargueiro que esperava para seguir para a Alemanha. O navio foi selecionado para inspeção com base em critérios de risco e inteligência da PF.

Segundo a Marinha, os oito pacotes com cocaína estavam escondidos na “caixa de mar” da embarcação, uma abertura localizada abaixo da linha de flutuação, que serve para o suprimento de água para resfriamento de motores e alimentação do sistema de combate a incêndios. Durante a inspeção, foi necessária a ação de mergulhadores da Marinha e da Polícia Federal.

A droga foi apreendida e a investigação sobre o caso ficará a cargo da Delegacia de Polícia Federal de Santos. Até o momento, ninguém foi preso.

Desde novembro do ano passado, o porto de Santos faz parte de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) anunciada pelo Governo como forma de combater a atuação do crime organizado.

Além de Santos, estão na GLO os portos do Rio de Janeiro e Itaguaí (RJ), e os aeroportos internacionais do Galeão, no Rio, e Guarulhos, em São Paulo.

2024-04-03