Por Redação O Sul | 20 de maio de 2023

Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal prenderam quatro pessoas suspeitas de furto em Santa Catarina Foto: Divulgação/PRF Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal prenderam quatro pessoas suspeitas de furto em Santa Catarina. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar prenderam quatro pessoas na noite de sexta (19) com produtos furtados na BR 101 em Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul.

Três homens e uma mulher foram abordados pelas autoridades na rodovia por conta de furto em um mercado atacadista localizado em Tubarão (SC).

Durante fiscalização na divisa estadual, os policiais abordaram um automóvel com placas de Porto Alegre. Durante verificação, os policiais constataram que um dos passageiros, um homem de 22 anos morador da capital gaúcha estava foragido. O homem possuía antecedentes criminais por associação ao tráfico e roubo. Os outros três ocupantes, um homem e uma mulher, ambos de 27 anos, e um homem de 38, também possuíam antecedentes por furto e roubo.

Ao revistarem o carro, os agentes encontraram diversas caixas e sacolas com mercadorias de gênero alimentício. Ao serem questionados sobre as mercadorias, os ocupantes não souberam explicar a sua origem ou procedência. Os policiais então aprofundaram as investigações e chegaram até uma ocorrência de furto que aconteceu na cidade catarinense.

Os quatro indivíduos foram presos e encaminhados, junto com a mercadoria e o carro, até a polícia judiciária de Torres.

