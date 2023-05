Esporte Atacante Walter, ex-Inter, é anunciado como reforço do Pelotas

Atleta de 33 anos tem a missão de auxiliar a equipe gaúcha a voltar para a elite do futebol estadual Foto: Reprodução/Redes Sociais Atleta de 33 anos tem a missão de auxiliar a equipe gaúcha a voltar para a elite do futebol estadual. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O atacante Walter, ex-Inter, foi anunciado como reforço do Esporte Clube Pelotas nesta semana. O atleta de 33 anos será apresentado oficialmente na terça-feira (23). Com passagens por Porto de Portugal, Cruzeiro, Fluminense, Athlético Paranaense, Goiás, Atlético Goianiense, Paysandu, CSA e Santa Cruz, Walter atualmente atuava pelo Afogados da Ingazeira, de Pernambuco.

O atleta assinou contrato de produtividade e disse estar motivado com o novo desafio. “Agradeço a confiança e conheço bem a força da torcida do Pelotas. Estou retornando para o Sul com a missão de contribuir para recolocar o Lobo na primeira divisão que é o seu lugar”, afirmou.

Walter tem 111 gols na carreira e conquistou em sua trajetória a Taça Libertadores, a Liga Europa e o Sul-Americano Sub-20, além do bicampeonato português.

O Esporte Clube Pelotas disputa a segunda divisão do Campeonato Gaúcho nesta temporada. A equipe integra o grupo B e está em 5º lugar com 6 pontos ganhos em cinco rodadas disputadas.

A Série A2 tem ao todo 16 clubes participantes, divididos em dois grupos com 8 agremiações cada. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e returno dentro do seu grupo. As quatro melhores se classificam para a próxima fase.

As últimas equipes colocadas em cada um dos grupos (o último do grupo A e o último do B) serão rebaixadas ao final do campeonato.

Campeão e vice-campeão asseguram vaga na elite do campeonato gaúcho de 2024.

