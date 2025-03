Brasil Ação da Polícia Federal mira tráfico internacional de fuzis de Miami para o Rio

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Miami para o Rio Investigações identificaram suspeito de chefiar organização criminosa. Foto: PF/Divulgação Miami para o Rio Investigações identificaram suspeito de chefiar organização criminosa. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quinta-feira (20) a Operação Cash Courier, contra um esquema de tráfico internacional de armas que enviou 2 mil fuzis de Miami, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro – o destino eram favelas do Comando Vermelho (CV).

Agentes saíram para cumprir 14 mandados de busca e apreensão na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Em um dos endereços, o alvo atirou contra os policiais. Ninguém se feriu, e o homem acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens e ativos no valor de R$ 50 milhões.

A investigação começou com a apreensão, em 2017, de 60 fuzis no Aeroporto do Galeão. Eram AK-47 e AR-10, que só poderiam ser usados por tropas de elite. Na ocasião, o envio foi atribuído ao brasileiro Frederick Barbieri, o Senhor das Armas, condenado pela Justiça americana por tráfico internacional de armas.

A PF informou agora que Barbieri usou pessoas físicas e jurídicas para aquisição de imóveis e bens a fim de lavar o dinheiro da venda do arsenal. Essa rede é alvo das buscas desta quinta.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de armas, organização criminosa, lavagem de capital, evasão de divisas, corrupção ativa e corrupção passiva.

A operação desta quinta tem o apoio do Ministério Público Federal (MPF), do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra/Polícia Civil do RJ) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/acao-da-policia-federal-mira-trafico-internacional-de-fuzis-de-miami-para-o-rio/

Ação da Polícia Federal mira tráfico internacional de fuzis de Miami para o Rio

2025-03-20