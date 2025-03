Esporte Comitê Olímpico Internacional aprova vaga do boxe na Olimpíada de Los Angeles 2028

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











No mês passado, o COI concedeu reconhecimento provisório ao boxe mundial. Foto: Divulgação No mês passado, o COI concedeu reconhecimento provisório ao boxe mundial. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O boxe foi incluído no programa da Olimpíada de Los Angeles 2028 após uma votação unânime do Comitê Olímpico Internacional, encerrando anos de dúvidas sobre o futuro olímpico do esporte.

No mês passado, o COI concedeu reconhecimento provisório ao boxe mundial, em um passo importante para a inclusão do esporte nos Jogos de Los Angeles, e a decisão garantiu que a presença olímpica do esporte continuaria.

“Agradeço a vocês pela aprovação de ter o boxe de volta. Podemos esperar um grande torneio de boxe”, disse o presidente do COI, Thomas Bach.

A competição de boxe nos Jogos de Paris 2024 foi organizada pelo COI depois que este retirou o reconhecimento da Associação Internacional de Boxe em 2023 por sua falha em implementar reformas em governança e finanças.

O COI não incluiu o esporte no programa inicial da LA 2028, tendo instado as federações nacionais de boxe a criarem um novo órgão global de boxe para substituir a IBA.

O World Boxing , atualmente com mais de 80 federações nacionais como membros, foi lançado em 2023.

Suspensão

O COI suspendeu a IBA, administrada pelo empresário russo Umar Kremlev com ligações estreitas ao Kremlin, em 2019 devido a questões de governança, finanças, arbitragem e éticas.

Não envolveu a IBA na organização dos eventos de boxe nas Olimpíadas de Tóquio de 2021 e, em uma atitude rara, dois anos depois, retirou seu reconhecimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/comite-olimpico-internacional-aprova-vaga-do-boxe-na-olimpiada-de-los-angeles-2028/

Comitê Olímpico Internacional aprova vaga do boxe na Olimpíada de Los Angeles 2028

2025-03-20