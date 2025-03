Rio Grande do Sul Polícia Civil desarticula quadrilha de roubo de veículos na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Cerca de 50 policiais civis participaram da operação, que resultou na prisão de dez suspeitos. Foto: PCRS/Divulgação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou, nesta quinta-feira (20), uma operação para desarticular uma associação criminosa especializada em roubo de veículos na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Esteio e contou com o cumprimento de 26 mandados judiciais nos municípios de Sapucaia do Sul, Esteio e Portão.

Cerca de 50 policiais civis participaram da operação, que resultou na prisão de dez suspeitos. Além das detenções, os agentes apreenderam duas armas de fogo e uma quantidade de drogas.

As investigações, que vinham sendo conduzidas há meses, revelaram um esquema criminoso estruturado, no qual cada integrante da quadrilha desempenhava uma função específica. Enquanto alguns realizavam os roubos, outros eram responsáveis pela receptação, adulteração de placas e venda dos veículos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

O caso ganhou notoriedade após o roubo de um carro em São Leopoldo, que foi localizado posteriormente em um condomínio residencial de Sapucaia do Sul. A partir desse episódio, os investigadores conseguiram estabelecer conexões entre os integrantes do grupo e identificar um padrão de atuação.

Conforme apurado, os veículos roubados eram armazenados temporariamente em condomínios residenciais e vendidos posteriormente mediante transações via Pix.

“Esta operação representa um duro golpe contra o roubo de veículos na Região Metropolitana. As prisões e apreensões são fruto de um minucioso trabalho investigativo que permitiu identificar todos os envolvidos, desde os executores dos roubos até os responsáveis pela comercialização ilegal dos automóveis”, destacou o delegado Gabriel Lourenço, responsável pelo caso.

