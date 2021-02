Porto Alegre Ação de promoção à saúde conscientiza população no entorno do Hospital de Pronto Socorro

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Pessoas foram abordadas próximo do HPS. Foto: Divulgação/Simers Pessoas foram abordadas próximo do HPS. (Foto: Divulgação/Simers) Foto: Divulgação/Simers

Com o objetivo de estimular a continuidade dos protocolos de higiene e segurança mesmo em período de Carnaval, o Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul) realizou ação em frente ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (12).

Além dos cuidados com a pandemia, a intenção da campanha “2021 D+ Proteção” é alertar sobre os cuidados para um trânsito seguro e a prevenção das ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). Quem circulava pelas imediações da instituição recebeu kits contendo máscara, álcool em gel, preservativo e material informativo.

A atuação do Simers em defesa de boas condições de trabalho e valorização dos médicos é ininterrupta e se estende também à população por meio de campanhas de promoção da saúde.

