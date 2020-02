Acontece Ação do Canoas Shopping incentiva a leitura, a solidariedade e a preservação do meio ambiente

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

Quem frequenta o Canoas Shopping agora conta com uma ação permanente que promove a cultura e a solidariedade em um espaço que reúne a doação de livros, a doação de agasalhos e o descarte correto de pilhas e baterias. O local conta com uma estante coletiva com cartazes incentivando a doação de livros, que também podem ser retirados gratuitamente. A ideia é incentivar o prazer de ler com uma ação que facilita o acesso aos livros.

No mesmo ponto existe um posto permanente de coleta de roupas e agasalhos que são doados para instituições de apoio a pessoas carentes em parceria com a Parceiros Voluntários. E para quem se preocupa com o meio ambiente, a ação também coleta pilhas e baterias que são encaminhadas para o descarte correto. Localizado no segundo piso, próximo às Lojas Pernambucanas, o espaço pode ser utilizado nos mesmos horários do Canoas Shopping.

