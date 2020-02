Acontece Inspirada em cidades do Brasil, iPlace apresenta sua nova linha de acessórios para Apple

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

São Paulo, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, Belo Horizonte, Fortaleza e Florianópolis foram os municípios escolhidos para inspirar as novas linhas de produtos da marca Originais iPlace Foto: Lorena Dini/Divulgação São Paulo, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, Belo Horizonte, Fortaleza e Florianópolis foram os municípios escolhidos para inspirar as novas linhas de produtos da marca Originais iPlace Foto: Lorena Dini/Divulgação Foto: Lorena Dini/Divulgação

O mundo está na palma da nossa mão. No ano de 2020 isso não seria diferente. Para potencializar a experiência com a tecnologia neste início de ano, a iPlace apresenta sua nova coleção de produtos Originais iPlace. Inspirada na cultura e na identidade de cidades do Brasil, a marca apresenta seis novas linhas de acessórios.

São eles: SAMPA, que tem inspiração na cidade de São Paulo; RIO, no Rio de Janeiro; NORONHA, em Fernando de Noronha; BEAGÁ, em Belo Horizonte; FLORIPA, em Florianópolis; e FORTALEZA.

O conjunto de produtos à disposição do público inclui Pulseiras Apple Watch, Baterias e Carregadores, Cabos e Adaptadores, Capas, Mochilas, Películas Protetoras, Sleeve e Suportes. Todos os produtos guardam características das linhas ao qual pertencem. Os produtos da linha SAMPA, por exemplo, têm estilo e cores sóbrias que representam a seriedade e a tenacidade da grande metrópole brasileira.

Enquanto isso, os produtos da linha RIO são coloridos e irreverentes, assim como a capital carioca. Eles foram desenvolvidos para acompanhar você na correria do dia a dia e na prática de esportes. Já a linha NORONHA classifica as capas de silicone transparente e películas iPlace que protegem e valorizam a aparência dos produtos Apple. Nomeadas a partir deste paraíso brasileiro, elas representam a pureza das águas.

Os produtos da linha BEAGÁ por sua vez misturam o tradicional com o moderno, assim como a capital mineira. As cores são mais sóbrias, porém com informação de moda. Foram desenvolvidos para oferecer proteção, durabilidade e beleza. A linha FORTALEZA é uma referência a capital cearense. A cidade leva esse nome em referência ao Forte Schoonenborch construído pelos holandeses, entre 1649 e 1654. Assim são as capas desta linha: fortes, robustas e super seguras.

Completa a relação de linhas da Originais iPlace a linha FLORIPA, que representa a coleção de pulseiras de nylon. Seu mood é colorido e descomplicado, assim como a vida na praia deve ser. A Pulseira Nylon Navy é a representante da linha FLORIPA. Já a linha SAMPA é composta por produtos como Mochila Antifurto, Carregador Wireless Mesa revestido com tecido, capas clássicas e baterias externas.

A iPlace, maior Apple Premium Reseller do Brasil que completa 10 anos de história em Abril, lançou a marca própria de acessórios Originais inspirada no Brasil e pensada para o consumidor brasileiro. As linhas Sampa, Rio, Noronha, Beagá, Floripa e Fortaleza estão disponíveis nas 144 lojas da iPlace espalhadas pelo Brasil. Mais informações estão disponíveis em www.originaisiplace.com.br.

