Acontece Cor e Férias traz o universo das cores para as crianças no Canoas Shopping

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Ação gratuita já está aberta ao público infantil e fica até o dia 16 de fevereiro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Está acontecendo no Canoas Shopping a ação Cor e Férias, onde as crianças se divertem com brincadeiras interativas que são uma verdadeira imersão no mundo das cores. A diversão já começa com a meninada recebendo uma cartela com adesivos coloridos para colar onde quiser em um espaço totalmente branco.

Na atividade com massinha de modelar, elas podem liberar a criatividade com forminhas e moldes de diversos tamanhos e formatos. O local ainda tem mini projetores para cada criança projetar desenhos e depois pintar do seu jeito.

A ação Cor e Férias é aberta ao público infantil e fica no Canoas Shopping até 16 de fevereiro, das 12h às 20h. A entrada é gratuita.

Atividades

Interação com adesivos coloridos – em um cenário todo branco, os pequenos estarão livres para soltar a imaginação e colocar as cores onde quiserem;

Imaginação com tinta e giz de cera – espaço com mini projetores para as crianças projetarem contornos de desenhos, desenharem por cima e depois colorir do jeito delas;

Curtição com massinha de modelar – os pequenos recebem massinhas de modelar e formas e moldes de diversos formatos para brincar à vontade.

Cor e Férias/ de 31/01 a 16/02/ das 12h às 20h/ Canoas Shopping – Av. Guilherme Schell, 6750 – Canoas/RS/ Evento gratuito

