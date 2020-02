Acontece Startup gaúcha lança plataforma digital para cuidados com a saúde

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

A hygia bank oferece aos seus clientes um planejamento financeiro sem burocracias para investir em saúde preventiva Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para muitas pessoas, o custo fixo mensal dos planos de saúde nem sempre agrada, uma vez que o cliente acaba pagando mesmo que não utilize os serviços. Pensando em mudar esse conceito de investimento em saúde, uma startup gaúcha está lançando uma nova plataforma cujo o principal objetivo é destinar esses valores para a prevenção.

A hygia inclui oferta de banco digital, aplicativo de saúde e uma loja de serviços do segmento. Para ter uma conta não é necessário nenhum aporte financeiro, o cadastro é totalmente gratuito. O usuário poderá iniciar o preenchimento dos formulários para estruturar o seu próprio planejamento de cuidados com a saúde. A partir daí, cada pessoa define a quantidade de dinheiro que deposita na sua conta. O dinheiro acumulado na hygia só pode ser usado com saúde. Consultas, exames, restaurantes saudáveis e academias são alguns dos serviços que aceitam o “hygia Money”.

“É uma forma de transformar aquele gasto fixo mensal do plano de saúde em um custo variável, de acordo com as necessidades e prioridades de cada pessoa. O dinheiro aplicado na higya é direcionado apenas para a área da saúde, onde o usuário poderá eleger suas prioridades na hora de gastá-lo”, explica o CEO da hygia bank, Maikol Parnow.

Atualmente, a hygia está na fase de cadastramento de serviços parceiros. Médicos e empresas da área da saúde podem oferecer os seus serviços na plataforma. Com a conta hygia, o prestador pode receber pagamentos de clientes de forma digital, sem contato com máquinas de cartão, podendo usufruir dos rendimentos na conta investimento ou retirar o dinheiro através de transferências bancárias.

O médico Alexandre Parma, sócio e fundador da hygia, explica que esse é o primeiro SuperApp de saúde do mundo. “Nossa ideia é entregar para os clientes informação, planejamento e disciplina para que possam cuidar da saúde. Faremos isso através de uma rede de prestadores interessada em facilitar seus atendimentos e obter ganhos para a sua empresa”, ressalta Parma.

Teste de DNA

Para saber a melhor forma de investir o hygia Money na prevenção, a plataforma, ativa desde dezembro de 2019, já está comercializando um serviço chamado de DNHygia. Trata-se de um mapeamento genético que aponta, analisando o DNA da pessoa, a melhor forma de se alimentar, praticar exercícios físicos, risco de doenças cardíacas e terapias personalizadas com elementos naturais.

O teste pode ser comprado por qualquer pessoa no site da hygia. Contudo, usuários cadastrados na plataforma possuem 5% de desconto no valor total. Quem adquire o DNHygia recebe em casa o kit de coleta, envia para o laboratório e recebe o resultado por e-mail, com relatórios completos e de fácil compreensão.

