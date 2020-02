Acontece Moinhos Shopping recebe loja da marca alemã Zeiss Vision Center

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

O Moinhos Shopping já conta com uma unidade da Zeiss Vision Center, fabricante internacional de lentes ópticas de alta qualidade, em seu mix de lojas. Com sede na Alemanha, a Zeiss Vision, que inaugurou sua primeira filial no Brasil em 1928, conta com centros de produção na Europa, América do Norte, América Central e Ásia. A marca possui pontos de venda em mais de 100 países.

Em um espaço de 50m², a unidade do Moinhos traz, além dos mais diversos lançamentos, peças exclusivas no Estado, como a coleção Architekt Kollektion, produzida a partir de titânio e com peças soldadas à laser, o que elimina os pontos de quebra. A Zeiss Vision Center apresenta modelos de armações, de óculos de grau e de óculos solares exclusivos com lentes fabricadas com a mais alta tecnologia, e comercializa suas lentes com marcas reconhecidas como Ray- Ban, Prada e Dolce & Gabbana.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário