Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Capacitação promovida pela Agência RSbloggers ocorre dia 15 de fevereiro Foto: Divulgação/pixabay Foto divulgação/pixabay Foto: Divulgação/pixabay

No próximo dia 15 Caxias do Sul receberá a primeira edição do curso Estratégias de Marketing de Influência, que abordará as tendências deste mercado em 2020. A capacitação é uma realização da agência RSbloggers e acontece das 9h às 12h, no auditório da Rua Dr. Montaury, 2090.

O curso terá dois momentos: o primeiro com o título “Marcas são criadoras de conteúdo” e o segundo chamado de “Criadores de conteúdo são marcas”.

A primeira parte será ministrada pela Jornalista Andressa Griffante, abordando melhores práticas para empresários que desejam investir na criação e divulgação de conteúdo.

Ela irá esclarecer o que é Marketing de Influência, como encontrar influenciadores e saber se o perfil é adequado ao negócio, campanhas de divulgação, objetivos de campanhas e mensuração, quanto e como investir e as melhores práticas nesta área.

O segundo momento tem a presença da convidada Beatriz Rossato ensinando como ampliar a presença digital de influenciadores digitais, se relacionar com marcas e monetizar a produção. Ela usará como cases a criação de conteúdo do canal “1quarto” e a criação do canal “Ladobvisita” para explicar como um conteúdo se torna uma marca e ainda sobre a aplicação de estratégias dentro de cada plataforma.

A atividade é destinada a estudantes e profissionais de comunicação e marketing, profissionais liberais e empreendedores, empresários interessados em presença digital e criadores de conteúdo online.

Programa do curso:

1ª parte: Marcas são criadoras de conteúdo:

O que é e quando apostar em marketing de influência?

Como encontrar influenciadores e saber qual o mais adequado ao seu perfil de negócio?

De onde partir para pensar nas campanhas de divulgação?

Como definir objetivos de campanha e mensurá-los?

Quanto e como investir?

O que pode e não pode no marketing de influência?

Análise das redes sociais do momento: onde apostar suas fichas em 2020?

::INTERVALO::

2ª parte: Criadores de conteúdo são marcas:

Case de criação de conteúdo: canal “1quarto”

Como fazer um conteúdo se tornar uma marca?

Como definir que estratégia usar dentro de uma plataforma?

Case: com foi a participação no maior programa de aceleração para criadores de conteúdo do país: YouPix Creators Boost 2018

Como se relacionar com as marcas

Criando um canal do zero! Case: “Ladobvisita” e a aplicação de estratégias

SERVIÇO:

O que: Estratégias de Marketing de Influência

Quando: 15 de fevereiro

Sábado, das 9h às 12h

Onde: Rua Dr. Montaury, 2090 (Caxias do Sul – RS)

Quanto: Valor da inscrição: R$ 135,00*

Vendas online: http://bit.ly/influenciacaxias ou sympla.com.br/rsbloggers

Vendas no local do evento dia 15 a partir das 8h.

