7 de fevereiro de 2020

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, é reconhecida no Brasil como uma das empresas Top Employers 2020, certificação mundialmente aplicada pelo Top Employers Institute, que tem sede na Holanda e atua em 119 países, em todos os continentes. O resultado veio após uma profunda análise das políticas de RH da companhia, na qual foram avaliados quesitos como remuneração e benefícios, cultura, aprendizado e desenvolvimento.

Essa certificação ressalta a relevância de construir uma estratégia sólida de engajamento interno. Nos últimos anos, a companhia instituiu uma nova Cooltura de Serviços, que estimula os funcionários a serem eles mesmos para criar um ambiente mais gentil nos restaurantes. Além disso, a companhia investe mais de R$ 40 milhões todos os anos em capacitação de seus colaboradores, proporcionando um desenvolvimento pessoal e profissional.

Para ser certificada como Top Employers, a empresa passou por um rigoroso processo de pesquisa para atingir o alto padrão exigido pelo instituto. Todas as respostas foram auditadas independentemente para garantir a validade do processo e as excelentes condições de carreira da companhia. Em sua oitava edição, o Top Employers Institute certificou 44 empresas no Brasil.

