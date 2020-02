Acontece Empresa lança linha para espaços de descanso com foco no conforto e na postura saudável de estudantes e trabalhadores

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Produtos são da Tramontina, que busca inovar na oferta de diferenciais que atendam a demanda de seus consumidores Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Parar de trabalhar ou estudar por aproximadamente dez minutos, tomar um café e descansar a cabeça é essencial para manter a qualidade durante a rotina. Estudos médicos mostram que este tempo reduz o estresse, aumenta a concentração e ajuda a tomar decisões mais assertivas. As pausas são importantes também para elevar a produtividade, pois auxiliam a regular o organismo para as próximas horas.

Pensando na saúde e no bem-estar do intervalo, tanto em casa como no trabalho, algumas dicas podem ser observadas na hora de escolher as peças ideias para montar este espaço. Para quem fica bastante tempo sentado durante o dia, o ideal é aproveitar estes minutos de descanso com uma caminhada leve, alongamentos e tomar um café em pé, apoiando-se em uma mesa mais alta.

Já os funcionários que ficam em pé durante o trabalho, a dica é realizar alongamentos nas pernas e nos braços. Além disso, é importante usar o momento de descanso para tomar café no conforto de cadeiras com encosto.

A Tramontina tem uma linha dedicada aos espaços de descanso e neste ano, complementa a linha com mais um lançamento: a mesa Sigma Alta. Focando no conforto e na postura saudável de estudantes e trabalhadores, mesas e cadeiras altas não são apenas elegantes, mas também funcionais. Conheça:

Cadeira Sofia Alta

Produzida em fibra de vidro e polipropileno, a cadeira pode ser inserida em ambientes diversos com opções nas cores amarelo, grafite, branco, vermelho, marrom e camurça. Tem 940 mm de altura, com encosto confortável e moderno. Em dois tamanhos, a cadeira está disponível na versão Bar, de 75,6 cm, e na versão Residência, com 64,5 cm, suportando 182 Kg.

Cadeira Safira Alta

De polipropileno e fibra de vidro, materiais resistentes e duráveis, a cadeira preza pelo conforto e bom gosto. Alta e confortável, é ideal para momentos de descanso em meio à rotina, com encosto que melhora a postura ao sentar. Também está disponível nos tamanhos 75,6 cm e 64,5 cm, suportando 182 Kg.

Mesa Sigma Alta

Lançamento em 2020, a Mesa Sigma Alta apresenta nova proposta com bases metálicas em aço carbono e pintura eletrostática. Tem 1060 mm, proporcionando conforto tanto para quem utilizar com as cadeiras altas, como para quem preferir ficar uns minutos em pé. O tampo é feito com polipropileno nas cores grafite, branco, vermelho e marrom, e ainda é possível escolher entre quadrado ou redondo.

Mesa de Madeira Pub Alta

Por fim, a mesa Pub Alta traz ainda mais estilo e beleza para o intervalo. Conta com um design moderno e é fabricada em madeira especial, dando mais durabilidade ao item. Tem 107 cm de altura e pode ser utilizada com ou sem cadeira alta.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário