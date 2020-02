Acontece CIEE-RS tem vagas para oficinas gratuitas de capacitação

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Informações e inscrições/ Av. Borges de Medeiros, nº 328 / 8º andar – Sala 84 – horário comercial/ Levar documento de identificação/ E-mail: secretaria.socioeducativo@cieers.org.br Telefones: (51) 3284-7094 ou 3284-7098 Foto: EBC Foto: EBC

Fevereiro é mês de Carnaval, mas antes de cair na folia é importante pensar em como se preparar para entrar no ritmo certo também no mundo do trabalho. Uma opção é aproveitar as oficinas gratuitas oferecidas pelo Serviço Socioeducativo do CIEE-RS.

Serão oito temáticas abordadas em fevereiro e as oficinas terão início dia 12/02, com duração média de duas horas. Há atividades no turno da manhã e da tarde.

Confira o calendário:

(Intra) Empreendedorismo: 12/02 – 10h

Aprimoramento Profissional: Qualidade no atendimento: sai 12/02 – 14h

Autoconhecimento Profissional: 13/02 – 10h

Desenvolvimento Pessoal: 17/02 – 14h

Processo Seletivo: organização, comportamento e currículo: dia 18/02 – 14h

Oportunidades para geração de renda: 19/02 – 10h

Educação Ambiental e Cidadania: onde eu entro nisso 19/02 – 14h

*As oficinas são realizadas no CIEE da Borges de Medeiros, em Porto Alegre, e são abertas ao público em geral, basta ter mais de 14 anos.

Informações e inscrições/ Av. Borges de Medeiros, nº 328 / 8º andar – Sala 84 – horário comercial/ Levar documento de identificação/ E-mail: secretaria.socioeducativo@cieers.org.br

Telefones: (51) 3284-7094 ou 3284-7098

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário