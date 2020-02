Acontece SPR assina rebranding para empresa do grupo Gaúcha TecPar

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Redesul passa a se chamar Amigo com o propósito de promover conexões reais

“Viva conexões reais”. Com esse conceito e propósito nasce o nome, posicionamento, conceito, marca e identidade visual da empresa provedora de internet do grupo Gaúcha Tecnologia e Participações S/A – Gaúcha TecPar, holding de investimentos em tecnologia detentora das marcas Ávato, Amigo, Bereit, GPSNet, Guaiaca, Safety Cables e Via. A Redesul, com atuação nos municípios de Garibaldi, Carlos Barbosa, Venâncio Aires, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Salvador do Sul, passa a se chamar Amigo e, com isso, ganhou nova marca, posicionamento e ID. Quem assina toda a estratégia criativa e o rebranding da marca é a SPR, responsável pela conta de Gaúcha TecPar desde 2019.

Com o rebranding, a Amigo quer se posicionar no mercado de internet como um provedor que vai muito além de ser rápido, mas que conecta as pessoas, o mundo e o que realmente importa por meio de conexões reais. “Nosso desafio enquanto agência foi propor um nome, uma marca e uma estratégia criativa que desperta empatia, comunicação direta, modernidade e que conversa com públicos diversos”, afirma Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR.

Para comunicar a mudança ao mercado, a agência também assina uma campanha que evidencia a nova marca, os novos planos de internet e a nova fase da empresa, por meio de peças que incluem filmes, jingle, anúncios, folder, flyer, mídia externa e mídia digital. Confira os vídeos em https://www.youtube.com/watch?v=8ti2MYp-O8U&feature=youtu.be e https://www.youtube.com/watch?v=1ylgY8k-48A&feature=youtu.be.

FICHA TÉCNICA

Campanha: Viva Conexões Reais

Peças: Filmes, jingles, anúncios, folder, flyer, mídia externa e mídia digital

Cliente: Amigo Internet

Agência: SPR

Diretor de Estratégia e Inovação: Gustavo Ermel

Diretor de Planejamento: Fábio Buss

Planejamento: Guilherme Bueno

Diretora de Atendimento: Giorgia Antunes Lorenz

Atendimento: Mariane Fernandes

Assistente de Atendimento: Clarissa Mielke

Direção de Criação: Fábio Henckel

Direção de Arte: Marco Sesterhenn

Redação: Nikolas Pacheco

Produção Gráfica: Luana Bier Hans

Fornecedor: Pádua Filmes e Oroboro Estúdio

Aprovação do Cliente: Fabio Bonadiman e Marcelo Bonadiman

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário