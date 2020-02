Acontece Outback apresenta seu hambúrguer 100% vegetal com receita e temperos exclusivos

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Restaurante amplia menu de burgers com novidade desenvolvida em parceria com o selo Revolution; sabor único da marca de temática australiana é diferencial Foto: Ricardo de Vicq Foto: Ricardo de Vicq

Em mais um passo de inovação, o Outback Steakhouse apresenta ao mercado brasileiro seu exclusivo burger 100% vegetal, criado em parceria com o selo Revolution da Marfrig. Atenta às tendências, a rede de restaurantes desenvolveu com a Marfrig uma receita exclusiva, de sabor único, com o toque marcante do sabor já conhecido pelos apaixonados pela marca de temática australiana.

Chamada Aussie Plant Burger (R$ 43), a novidade traz um saboroso Revolution Burger® 100% vegetal, um delicioso molho tipo cheddar vegetal, picles, tomate, alface e cebola no pão tipo brioche. Com composição totalmente vegetal, do pão ao burger, o lançamento chega à mesa dos clientes acompanhado de uma generosa porção de batatas fritas. Além do burger, destaca-se outro ponto alto da combinação: o molho tipo cheddar vegetal, muito saboroso. O Aussie Plant Burger já está disponível em todos os restaurantes Outback Steakhouse do Brasil.

“O Outback é sinônimo de reunião de amigos e familiares para celebrar bons momentos. Por isso, nosso menu tem apresentado inovações para atender os mais diversos estilos de vida e gostos”, diz Marisa Palhares, gerente de marketing do Outback Brasil. “Nosso objetivo é permitir que as pessoas possam estar sempre com a gente desfrutando do nosso sabor. Está no DNA Outback a alta qualidade e o espírito explorador e agregador, o Aussie Plant Burger é mais uma oportunidade de estarmos mais próximos dos nossos clientes oferecendo uma excelente experiência, um verdadeiro Momento Outback”, finaliza.

O Revolution servido nos restaurantes Outback foi desenvolvido especificamente para a rede e traz um perfil mais artesanal, sabor exclusivo com aroma e temperos que garantem o já conhecido sabor único e de altíssima qualidade do Outback. “Trata-se de um lançamento que vai ao encontro da estratégia da companhia de ampliar seu portfólio com produtos inovadores e de alto valor agregado ”, diz Leonardo Pereira, diretor de Marketing da Marfrig, companhia detentora da marca Revolution.

