Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

O Barco Cisne Branco, único Espaço Cultural Flutuante de Porto Alegre, tem proporcionado experiências únicas aos seus passageiros, com turismo de qualidade, cultura e lazer. No dia 15 de fevereiro, o Cisne Branco recebe a primeira edição do projeto Rock de Galpão e Convidados, que em próximas edições ao longo de 2020 terá a participação de grandes nomes da música. E no mês de lançamento, o convidado especial é o público, que será homenageado com um espetáculo de qualidade e diferenciado sobre as águas do Guaíba.

Formado por Tiago Ferraz (voz e guitarra), Rafa Schuler (guitarra e vocais), Guilherme Gul (bateria), Mestre Kó (teclados e vocais), Gustavo Viegas (contrabaixo) e Guilherme Goulart (acordeon), o Rock de Galpão mescla as sonoridades regionais do cancioneiro gaúcho, brasileiro e latino-americano com as mais contemporâneas e universais formas de fazer música. A partir dessas sonoridades – como a milonga, o xote e o chamamé – o grupo cria novos arranjos com influências do rock, do reggae, do folk, do blues e de outros ritmos, resgatando a obra de grandes autores como Gildo de Freitas, Cenair Maicá, Mario Barbará, Vitor Ramil, Almir Sater e Atahualpa Yupanqui.

O evento terá serviço de bar e restaurante a bordo, com petiscos e variedade de bebidas disponíveis e acertados conforme o consumo. O cardápio é assinado pelo chef Volmir Coelho.

Os ingressos antecipados são limitados e estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3o pavimento), Lindóia Shopping (térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). O valor é de R$ 65,00 (solidário, com a doação de 2kg de alimentos não perecíveis ou dois produtos de higiene). Na hora, se houver disponibilidade, o preço do ingresso solidário sobe para R$ 80,00, também com uma doação. A compra online pode ser realizada no link https://www.sympla.com.br/rock-de-galpao-e-convidados-no-cisne-branco__761969.

Rock de Galpão e Convidados – Fevereiro /Sábado, 15 de fevereiro/ Atracadouro do Gasômetro (Av. João Goulart, 551)/ Embarque a partir das 20h30/ Saída 21h30/ Retorno 00h30

