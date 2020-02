Acontece Diretoria do POACVB reúne-se com o secretário do Esporte e Lazer e reafirma parceria em 2020

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

A nova presidente do Porto Alegre Convention Bureau, Adriane Hilbig, e o vice-presidente da entidade, Ricardo Koeche, estiveram, nesta quinta-feira (6), em visita de cortesia ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, João Derly, em seu gabinete, com o objetivo de estreitar parcerias e falar sobre as metas propostas pela atual gestão para os próximos dois anos.

Na ocasião, Adriane Hilbig disse que um dos objetivos é ampliar os segmentos de captação de eventos para a área esportiva. “A nossa intenção é trazer para a cidade eventos de várias modalidades esportivas, entre elas os eventos náuticos. Temos todas as condições para abrigar este tipo de evento, que ainda é muito pouco explorado na cidade”, afirmou.

Para o secretário Derly “será muito importante uma maior aproximação do Porto Alegre Convention Bureau com os clubes, associações e federações esportivas”. Para isto, colocou-se à disposição no sentido de reunir estas entidades para uma apresentação do POACVB, mostrando qual o seu papel e como poderá contribuir para o desenvolvimento do segmento em Porto Alegre e Região Metropolitana. Esta reunião deve ocorrer em meados do próximo mês.

“É preciso aproveitar o fato de Porto Alegre já ser um grande polo de eventos técnico-científicos, para incentivar a área de eventos esportivos”, disse o vice-presidente do POACVB, Ricardo Koeche. “As ações conjuntas com parceiros como a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer são o início de um futuro ainda mais promissor para o mercado de eventos da capital, considerado um dos maiores geradores de conhecimento e desenvolvimento econômico e social”, conclui.

