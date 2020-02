Verão Altos Montes propõe programação alternativa para o veraneio gaúcho

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Prova dos Dez, vindima e eventos gastronômicos são opções turísticas na Serra Foto: Usina de Notícias Foto: Usina de Notícias

Quem deseja fugir do fluxo intenso das estradas rumo ao litoral e das praias lotadas, a região dos Altos Montes, na Serra Gaúcha, oferece experiências alternativas para os veranistas do Sul. No sábado, dia 08 de fevereiro, a Associação das Vinícolas dos Altos Montes abre o seu calendário de degustações na Prova dos Dez, que acontece das 10h às 12h, na Escola de Gastronomia da UCS (Av. Vindima, 1000 – Flores da Cunha). O evento é uma oportunidade de conhecer as características dos vinhos finos da região, onde um enólogo apresenta uma bebida de cada uma das dez vinícolas associadas. Ingressos e mais informações podem ser obtidos no site www.vinhosdosaltosmontes.com.br.

Já no domingo, 09 de fevereiro, a Vinícola Monte Reale realiza o Brunch de Verão. Das 11h às 16h, serão servidas variedades de pães, pratos quentes, frutas e sobremesas no tradicional estilo italiano, além de toda a linha de vinhos, sucos e espumantes da vinícola, bem como água e cervejas de produção própria. Reservas e informações pelo telefone (54) 3292-1011.

A visita no verão também proporciona paisagens que enchem os olhos. Afinal, o período oportuniza vastos campos cheios de uvas se aprontando para a vindima, época de colheita. Para entusiastas do vinho e interessados em diversificar o destino das férias, a época é de celebração e vinhedos verdes.

Rota dos Vinhos dos Altos Montes – Localizada na Encosta Superior do Nordeste do RS, entre os municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua, a Rota dos Altos Montes abriga a maior extensão de plantação de uvas do Rio Grande do Sul, sendo um dos mais charmosos destinos da Serra Gaúcha. Chegando a altitudes de 600 a 800 metros, reúne paisagens exuberantes que mesclam montes e vales. Além de oferecer o que há de melhor da cultura e culinária italiana, a região também é a maior produtora de uvas e vinhos do país, oferecendo diversas opções de vinhos finos e de mesa. Atualmente, é contemplada com o registro de Indicação de Procedência (IP) dos Altos Montes.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário