Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Será um dia com várias atrações para pessoas e seus cães. (Foto: Banco de Dados/o Sul) Foto: Banco de Dados/O Sul

Organizado pela Vai Totó, que em 2020 completa 5 anos, a Capão Dogrun vai proporcionar um dia inteiro com várias atrações para pessoas e seus cães junto ao letreiro de Capão da Canoa. O objetivo é a diversão em primeiro lugar com premiação para todos os inscritos. O evento ocorrerá no dia 15 de fevereiro (sábado), a partir das 9h, no espaço Rede Pampa Summer Lounge, à beira mar de Capão da Canoa.

A inédita Corrida dos Pugs, piscina para cães, massagem, bar pet, feira de adoção, cãominhada e cãorridinha das crianças são algumas das principais atrações para ajudar a proteção animal da cidade.

“O pessoal pediu muito esse evento que inclui toda a família, porque os totós são da nossa família, né?” comenta o líder do Movimento Vai Totó Maurício Pinzkoski. Para quem está preocupado com a temperatura, Pinzkoski esclarece os eventos Vai Totó tem a marca do bem-estar dos totós. “Cuidamos a hidratação, temperatura, sol, percurso e as pessoas também”, conclui.

Para participar é só acessar o site www.VaiToto.dog e adquirir a camiseta de R$ 39,90. As inscrições são limitadas, pois tem kit com camiseta, sacolinha, medalhas, frutas, número de peito e troféus.

