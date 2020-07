Rio Grande do Sul Ação em Cruz Alta arrecada mais de duas toneladas em doações

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Foram arrecadados mais de 1,5 toneladas de roupas e 500kg de alimentos não perecíveis. Foto: Divulgação/BM Foram arrecadados mais de 1,5 toneladas de roupas e 500kg de alimentos não perecíveis. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

No decorrer de sábado (18) 16º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizou em Cruz Alta o “Drive Thru Solidário” onde foi feita a arrecadação de roupas e agasalhos para famílias de baixa renda. Durante o evento, realizado no módulo da Cuia, foram arrecadados mais de 1,5 toneladas de roupas e 500kg de alimentos não perecíveis que serão destinados à pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Comandante do 16º BPM, major Cedenir Souza da Silva, relatou que as quantidades arrecadadas superaram as expectativas e que serão muito bem aproveitadas no auxílio a quem necessita e também agradeceu a comunidade Cruzaltense por ter aderido a campanha.

