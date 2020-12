Sobre o assalto ocorrido na madrugada desta terça-feira (1º) em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, o governador do Estado, Carlos Moisés (PSL), afirmou: “A ação foi bem-sucedida para os marginais, essa é a verdade”. A declaração foi dada durante entrevista coletiva.

“Eles conseguiram o seu intento, mas nós precisamos, de fato, colocar o Estado à disposição porque nós temos já um histórico de investigação sobre esse tipo de atuação com sucesso na resolução de problemas”, disse Moisés.

O governador afirmou também que os assaltantes não devem morar no Estado. “Falar um pouco também da qualificação desse ato, que utiliza quantidades numerosas de explosivos, tecnologia de ponta. Para nós, percebemos que provavelmente esta ação não se dá por criminosos aqui de Santa Catarina, provavelmente uma ação orquestrada por outro Estado ou por criminosos que estão organizados em outra unidade da Federação, mas que Santa Catarina acabou se tornando este cenário”, afirmou.

“Nos surpreende, uma vez que nem na esfera federal nem na estadual nós não tínhamos qualquer indício ou qualquer informação da atuação marginal que se deu na noite passada”, prosseguiu Moisés. Após aterrorizarem a cidade catarinense, a quadrilha fugiu. A polícia faz buscas na região.

Resumo da ação dos bandidos:

Cerca de 30 ladrões encapuzados assaltaram uma agência do Banco do Brasil no Centro de Criciúma às 23h50min de segunda-feira (30). A ação durou uma hora e 45 minutos.

Pessoas foram feitas reféns e cercadas por criminosos; houve bloqueios e barreiras para conter a chegada da polícia.

Um policial militar e um vigilante ficaram feridos. Ninguém morreu. O PM precisou passar por cirurgia.

Criminosos fugiram, e parte do dinheiro ficou espalhada pelas ruas. Valor levado e abandonado não foi calculado ainda.

Quatro moradores foram detidos após recolherem R$ 810 mil que ficaram jogados no chão devido à explosão ocorrida no banco durante o assalto.

Criminosos também deixaram 30 quilos de explosivos para trás. Polícia não sabe o total utilizado.

Dez veículos usados no assalto foram apreendidos em um milharal de uma propriedade privada em Nova Veneza.

A PM, baseada em manchas de sangue encontradas em dois carros, calcula que dois criminosos tenham se ferido.

Em nota, o Banco do Brasil disse que funcionários não foram feridos, que não há previsão para reabertura da agência e que não informa “valores subtraídos durante ataque as suas dependências”.

PM pede que pessoas que tenham informações ou filmagens da ação entrem em contato pelo telefone 190.

Rio Grande do Sul

Nesta segunda-feira, a Brigada Militar divulgou uma nota sobre o assalto cinematográfico no Estado vizinho. “A Brigada Militar está ciente e lamenta a madrugada violenta envolvendo ocorrência de roubo a banco na cidade de Criciúma em Santa Catarina. Informa que, desde a madrugada, mais de 200 policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque, dos Comandos Regionais da Serra, Litoral e Rodoviário atuam na divisa dos Estados. O Batalhão de Operações Especiais, Agentes da Inteligência e Batalhão de Aviação da Brigada Miliar apoiam diretamente as tropas da Polícia Militar de Santa Catarina e mais forças de segurança, dentro do planejamento em conjunto que está sendo realizado para restabelecer a segurança, coibir novas ações, capturar os criminosos e reprimir qualquer tentativa de fuga para o Rio Grande do Sul”.