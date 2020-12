Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre lança edital para 86 vagas no Centro Popular de Compras

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

O Centro Popular de Compras Pop Center reúne cerca de 800 lojas Foto: Joel Vargas/PMPA O Centro Popular de Compras Pop Center reúne cerca de 800 lojas. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico começou a receber, nesta terça-feira (1º), as inscrições para 86 vagas de lojas no Centro Popular de Compras Pop Center, o Camelódromo de Porto Alegre. Também há 60 vagas de cadastro reserva, conforme edital publicado no Diário Oficial de Porto Alegre.

Os comerciantes interessados devem enviar a documentação e a habilitação exigidas pelo e-mail editalcpc@portoalegre.rs.gov.br até as 18h do dia 11 deste mês. A comprovação de entrega das informações será expedida por resposta ao e-mail, com a confirmação da inscrição. Veja o edital aqui.

“Entre 2017 e 2020, foram realizados cinco chamamentos para a ocupação de estandes no Pop Center. É uma forma de incentivar os pequenos empreendedores e desestimular a atividade ilegal nas ruas”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff.

Podem participar do processo pessoas físicas ou jurídicas do tipo microempreendedor individual. A ocupação e a autorização serão concedidas exclusivamente para o fim declarado, mediante alvará expedido pela prefeitura, renovado anualmente. O sorteio das vagas será realizado no dia 29 de dezembro, às 14h, com transmissão on-line.

Localizado no Centro Histórico, o Centro Popular de Compras reúne cerca de 800 lojas em 20 mil metros quadrados de área construída e está em atividade desde 2009, por meio de concessão.

