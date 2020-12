Política “É importante que estejamos alinhados no enfrentamento da pandemia”, diz Eduardo Leite após reunião com Sebastião Melo

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"O prefeito da Capital tem de estar ao lado do governador para enfrentar assuntos em comum com o governo do Estado", destacou Melo Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini "O prefeito da Capital tem de estar ao lado do governador para enfrentar assuntos em comum com o governo do Estado", destacou Melo. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), recebeu no fim da manhã desta terça-feira (1°), no Palácio Piratini, o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB).

Além de parabenizar Melo pela vitória, Leite colocou a equipe do governo à disposição do novo prefeito para ajudar no processo de transição. Entre os diversos assuntos abordados na reunião, o combate à pandemia de coronavírus foi prioritário.

“Como estamos falando da Capital dos gaúchos, onde temos uma parcela substancial de 13% da população, o processo de transição tem um efeito de demonstração para os outros municípios. É importante que estejamos alinhados no enfrentamento da pandemia para evitar descontinuidade. Colocamos nossa equipe da Secretaria da Saúde à disposição do prefeito eleito para que no dia 1° de janeiro ambas as equipes entrem jogando juntas, na mesma direção de proteger a vida, a saúde, e com menores impactos possíveis na economia para a população de Porto Alegre”, destacou o governador.

Leite e Melo também iniciaram discussões sobre o futuro do Cais Mauá, uma parceria para trazer o evento Web Summit para a cidade, o reforço na segurança pública e outros projetos de inovação e desenvolvimento que interessam ao município e ao Estado.

“O desenvolvimento do Cais Mauá, que é um projeto super importante para nós, para o Estado todo, vai depender dessa melhor sinergia entre governo e prefeitura para que aconteça rapidamente e tenha todo o impacto positivo que esperamos que possa ter na economia da Capital e do Estado. E também discutimos questões ligadas à segurança. Já destaquei que, neste mês de dezembro, vamos formar mais de 850 novos soldados da Brigada Militar, dos quais cerca de 300 serão alocados na Capital, garantindo reposição do efetivo para fazer enfrentamento firme da criminalidade aqui”, afirmou o governador.

O prefeito eleito também reforçou que as medidas para conter a Covid-19 são o principal tema durante a transição de governo e no início da sua gestão, e que a reunião já serviu para alinhar com o governador outras questões que devem ser priorizadas pelo seu mandato.

“Foi uma reunião muito proveitosa e será assim. O prefeito da Capital tem de estar ao lado do governador para enfrentar assuntos em comum com o governo do Estado, como segurança, espaço urbano, enfim, todos eles. Foi muito boa e é o início de um processo que começa na transição e, tenho certeza, que será permanente entre as nossas equipes de governo. Trabalharemos juntos para melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas”, afirmou Melo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política