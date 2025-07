Política Lula diz que o Brasil protegerá o seu povo e empresas após tarifa do presidente dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Presidente reforça nas redes sociais que adotará medidas contra taxação de 50%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (12), por meio de publicação nas redes sociais, que o Brasil tomará medidas para proteger sua população e seus setores produtivos diante da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros.

“A Justiça brasileira precisa ser respeitada. Somos um país grande, soberano, e de tradições diplomáticas históricas com todos os países. O Brasil vai adotar as medidas necessárias para proteger seu povo e suas empresas”, escreveu Lula.

A sobretaxa anunciada por Trump está prevista para entrar em vigor em 1º de agosto e foi formalizada em carta enviada diretamente ao presidente brasileiro. No documento, o ex-presidente norte-americano também critica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal, classificando-o como uma “vergonha internacional”.

A declaração de Lula mantém o tom firme adotado desde o início da crise. Na sexta-feira (11), durante agenda oficial no Espírito Santo, ele já havia sinalizado que, caso os EUA não recuem, o Brasil responderá com base no princípio da reciprocidade.

O governo deve ainda recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio), alegando que não há justificativa técnica para a medida. Dados da balança comercial demonstram superávit americano nas relações com o Brasil, o que, segundo o Planalto, invalida o argumento de Trump sobre perdas econômicas.

Durante o mesmo evento, Lula também fez críticas diretas à família Bolsonaro. Segundo ele, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, teria incentivado Trump a adotar medidas contra o Brasil.

“Aquela coisa covarde [Jair Bolsonaro] que preparou um golpe nesse país não teve coragem de fazer. Está sendo processado, vai ser julgado. Ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça”, afirmou o presidente.

Disputa nas redes sociais

A reação do governo norte-americano desencadeou uma intensa batalha de narrativas nas redes sociais. Desde quarta-feira (9), quando Trump oficializou a taxação, o assunto domina o debate digital.

Aliados de Jair Bolsonaro responsabilizam Lula pela medida, alegando que o alinhamento do governo com países do BRICS e o julgamento do ex-presidente geraram atritos com Washington. A hashtag #ACulpaÉDoLula ganhou força entre perfis conservadores.

Já apoiadores do governo argumentam que a família Bolsonaro atua em benefício próprio, prejudicando a imagem do Brasil no exterior. O PT, por sua vez, lançou a campanha #DefendaOBrasil, com o objetivo de mobilizar a base e reforçar o discurso de soberania nacional.

