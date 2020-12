Dicas de O Sul Feira das Artesãs da Restinga comercializa artigos natalinos na Praça XV, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Entre os produtos disponíveis, estão bonecas, garrafas decoradas, flores e guirlandas Foto: Alex Rocha/PMPA Entre os produtos disponíveis, estão bonecas, garrafas decoradas, flores e guirlandas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A 1ª Feira das Artesãs da Restinga está comercializando artesanatos com temas natalinos na Praça XV, no Centro Histórico de Porto Alegre. Ao todo, dez bancas permanecem no local de segunda a sábado, das 8h às 18h, até o dia 24 deste mês.

Entre os produtos disponíveis, estão bonecas, garrafas decoradas, flores e guirlandas. A produção é de 50 artesãs da Restinga, que farão rodízio para participar da feira, seguindo os protocolos sanitários de combate ao coronavírus, como distanciamento de cinco metros entre os expositores.

A realização da feira tem o apoio da Coordenação de Fomento de Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

