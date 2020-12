Dicas de O Sul Instituto da Mama do Rio Grande do Sul promove bazar

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

A atividade começa nesta quinta-feira de forma virtual Foto: Imama RS/Divulgação A atividade começa nesta quinta-feira de forma virtual. (Foto: Imama RS/Divulgação) Foto: Imama RS/Divulgação

O término de 2020 promete ser ainda mais solidário com o Bazar Chique Imama RS. A atividade acontece nesta quinta-feira (03) de forma virtual e na sexta-feira (04) – on-line e presencial – na sede do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, localizado na Rua Dr. Vale, 157, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Serão ofertados centenas de roupas e acessórios. Todos disponíveis para aquisição, com renda revertida à causa rosa. A partir desta terça (1º), pelo @imama.poa.rs, as pessoas podem acompanhar as atividades do bazar nas redes sociais, assim como fazer as reservas das peças, mediante aos spoilers (fotos e vídeos) que serão apresentados das roupas.

Todo esse preview do bazar foi organizado pelas voluntárias da causa junto com a direção da entidade e promete surpreender a todos. Mais informações em www.imama.org.br ou pelo fone 51 3264.3000.

Serviço:

Bazar Chique Imama RS

Datas: dia 03/12 de forma on-line. E dia 04 de dezembro on-line e presencial, na sede do Imama.

Horário: das 9hs às 17h

Local: Rua Dr. Vale, 157 – Moinhos de Vento – Porto Alegre – RS

www.imama.org.br

