Polícia Operação Ressaca investiga desvios de mais de R$ 690 mil de empresa financeira na Fronteira Oeste do RS

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A ação da Polícia Civil foi deflagrada em Rosário do Sul Foto: Polícia Civil/Divulgação A ação da Polícia Civil foi deflagrada em Rosário do Sul. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (1º), a Operação Ressaca para combater os crimes de lavagem de dinheiro e apropriação indébita praticados entre janeiro e novembro deste ano em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do RS.

Durante o cumprimento dos cinco mandados de busca e apreensão, um homem foi preso em flagrante com seis comprimidos usados para induzir o aborto.

A investigação apurou que o principal suspeito dos crimes, que trabalhava no setor financeiro de uma empresa, passou a facilitar o pagamento de alguns clientes, buscando os valores em suas casas e estabelecimentos comerciais. Ao mesmo tempo, quitava os boletos no sistema da empresa e do banco, mas não fazia o depósito dos valores, que tomava para si. Nesse esquema, mais de R$ 690 mil foram desviados da empresa financeira.

Com o dinheiro, o suspeito ampliou a casa dos seus pais, construindo garagem, um novo quarto e área de lazer com piscina. Também trocou o seu carro e o da ex-mulher, adquirindo ainda duas motocicletas, de acordo com a polícia.

O homem também abriu um estabelecimento comercial do setor de conveniência em um ponto central da cidade e iniciou obras para abrir uma segunda unidade.

Na ação da Polícia Civil, foram sequestrados judicialmente um imóvel avaliado em R$ 500 mil, dois carros e duas motocicletas, totalizando R$ 610 mil em bens sequestrados. Foram bloqueadas as contas do principal suspeito e de outras três pessoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia